Khoảnh khắc UAV Mỹ phóng tên lửa nhưng không hạ được 'vật thể lạ'

Video mới công bố cho thấy UAV MQ-9 Mỹ phóng tên lửa nhằm vào vật thể lạ ở ngoài khơi Yemen, song không hạ được mục tiêu này.

Trong cuộc họp của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hôm 9/9, hạ nghị sĩ Eric Burlison đã công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper theo dõi "một vật thể dường như có hình cầu" ở khu vực ngoài khơi bờ biển Yemen ngày 30/10/2024.

"Các vị sẽ thấy chiếc MQ-9 thứ hai, không xuất hiện trong video, phóng tên lửa AGM-114 Hellfire nhằm vào vật thể lạ", ông Burlison nói trước khi phát video dài khoảng 50 giây.

Giao diện điều khiển trong video có dòng chữ "LRD LASE DES", thể hiện chiếc MQ-9 vừa ghi hình vừa làm nhiệm vụ chiếu tia laser chỉ thị mục tiêu cho UAV còn lại công kích. Quả đạn AGM-114 lao về phía vật thể lạ rồi va vào mục tiêu, khiến một số mảnh vỡ văng ra. Tên lửa không phát nổ và bay tiếp theo quán tính, trong khi vật thể lạ tiếp tục di chuyển sau cú va chạm.

UAV Mỹ đánh chặn vật thể bay chưa xác định ngoài khơi Yemen UAV Mỹ đánh chặn vật thể lạ ngoài khơi Yemen tháng 10/2024. Video: X/Eric Burlison

Hạ nghị sĩ Burlison mô tả vật thể có hình cầu, song biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định nó có vẻ giống hình trụ. "Mục tiêu dường như lộn nhào trên không sau khi trúng tên lửa Hellfire, không rõ nó bay được thêm bao lâu", Trevithick cho biết.

Chuyên gia Mỹ nhận định vật thể lạ di chuyển tương đối chậm và theo quỹ đạo ổn định, cho phép hệ thống cảm biến của máy bay MQ-9 bám bắt và chỉ thị mục tiêu cho đồng đội. "Hiệu ứng quang học khiến vật thể này có vẻ đang bay rất nhanh. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại nhìn chung phù hợp với hoạt động bắn hạ tên lửa hành trình cận âm hoặc UAV tự sát", Trevithick cho biết.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết "không có thông tin gì về vấn đề này". Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về video.

Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Mỹ những năm qua thường xuyên triển khai UAV MQ-9 tại khu vực gần hoặc trong không phận Yemen, đặc biệt từ khi lực lượng Houthi mở các đợt tập kích nhằm vào tàu thuyền đi qua khu vực hồi tháng 11/2023. Nhóm vũ trang Yemen tuyên bố hạ hơn 20 chiếc Reaper của Mỹ trong gần hai năm qua, giới chức Mỹ cũng thừa nhận ít nhất 17 phi cơ đã bị bắn rơi.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)