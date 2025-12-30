Khoảnh khắc Trung Quốc phóng loạt rocket khi tập trận gần Đài Loan

Quân đội Trung Quốc phóng loạt rocket, đồng thời triển khai hàng chục tiêm kích và tàu chiến trong ngày thứ hai của cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc ngày 29/12 bắt đầu cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Công lý 2025. Trong ngày thứ hai của cuộc tập trận, các đơn vị Trung Quốc hôm nay tổ chức huấn luyện bắn đạn thật tầm xa tại vùng biển phía bắc đảo Đài Loan.

Người dân tại Hải Đàn, hòn đảo thuộc thành phố Phúc Châu và nằm gần đảo Đài Loan nhất, nhìn thấy loạt rocket với ít nhất 10 quả được phóng liên tiếp vào khoảng 9h (8h giờ Hà Nội).

Cùng ngày, quân đội Trung Quốc cũng triển khai nhiều khu trục hạm, hộ vệ hạm, tiêm kích và oanh tạc cơ "tham gia huấn luyện nhận dạng và xác minh, cảnh báo và trục xuất, mô phỏng tấn công, tập kích mục tiêu trên biển, huấn luyện phòng không và săn ngầm".

Khoảnh khắc Trung Quốc phóng loạt rocket trong diễn tập gần Đài Loan Pháo phản lực Trung Quốc khai hỏa loạt rocket trong tập trận gần đảo Đài Loan ngày 30/12. Video: PLA, AFP

Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, đợt tập trận ở vùng biển phía bắc và phía nam đảo Đài Loan nhằm "thử nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến trên biển và trên không, cũng như phối hợp phong tỏa và kiểm soát".

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin một trong những khoa mục cốt lõi của đợt tập trận là "phong tỏa các cảng trọng yếu của Đài Loan, trong đó có Cơ Long ở phía bắc và Cao Hùng ở phía nam hòn đảo".

Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc Thi Nghị cho biết hoạt động này "là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, đồng thời là hành động chính đáng để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc".

Giới chức đảo Đài Loan cho biết cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc "làm ảnh hưởng đến một số tuyến vận tải hàng hải và hàng không". Hàng chục chuyến bay đến Kim Môn và Mã Tổ, hai hòn đảo nằm gần Trung Quốc đại lục mà Đài Bắc kiểm soát, đã bị hủy và ảnh hưởng đến 6.000 hành khách. Hơn 850 chuyến bay quốc tế cũng phải dời lịch trình.

Vị trí 5 khu vực quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan ngày 30/12. Đồ họa: Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc

Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan cho biết phát hiện 130 máy bay quân sự, 14 tàu hải quân và 8 tàu công vụ của Trung Quốc gần hòn đảo trong vòng 24 tiếng. Phòng vệ Đài Loan triển khai tổng cộng 14 tàu để theo dõi các chiến hạm của Trung Quốc.

Phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan chỉ trích cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc, cho rằng hoạt động này "làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực". Trong khi đó, nhiều người dân trên đảo cho biết họ đã quen với những đợt huấn luyện như vậy và không cảm thấy lo lắng.

"Đã có nhiều cuộc diễn tập, tập trận như vậy trong nhiều năm qua", ngư dân Chiang Sheng-ming ở Đài Bắc, nói.

"Nếu vững chí, chẳng có gì đáng lo cả", người bán hoa quả Tseng Chang-chih nói thêm.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố ưu tiên sử dụng biện pháp hòa bình, song khẳng định sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Lần gần nhất Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn quanh đảo Đài Loan là vào tháng 4.

Quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc diễn tập này sau khi Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 11 tỷ USD cho đảo Đài Loan, động thái bị Bắc Kinh phản đối gay gắt. Hoạt động cũng diễn ra trong giữa lúc căng thẳng Bắc Kinh - Tokyo chưa hạ nhiệt sau bình luận liên quan đến Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

