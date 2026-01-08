Khoảnh khắc trực thăng Mỹ đổ quân bắt tàu dầu trên biển

Giới chức Mỹ công bố video cho thấy sĩ quan tuần duyên nước này đổ bộ từ trực thăng lên tàu dầu Marinera và Sophia để thực thi lệnh bắt phương tiện.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 7/1 cho biết tuần duyên Mỹ chặn bắt hai tàu dầu là Sophia và Marinera, với cáo buộc những phương tiện này từng cập cảng Venezuela hoặc đang trên đường tới nước này.

Video được bà Noem công bố cho thấy các sĩ quan tuần duyên Mỹ thuộc tàu USCGC Munro đã dùng trực thăng tiếp cận và đổ bộ lên boong tàu Marinera, sau đó tiến đến khu vực buồng lái để khống chế thủy thủ đoàn, thực thi lệnh bắt phương tiện.

Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và biển Caribe, cùng ngày thông báo bắt tàu Sophia và đăng video sĩ quan tuần duyên dùng trực thăng đổ bộ lên boong rồi khống chế phương tiện.

Khoảnh khắc tuần duyên Mỹ khống chế hai tàu dầu trên biển Tuần duyên Mỹ đổ bộ, khống chế tàu dầu Marinera và Sophia. Video: SOUTHCOM, X/Sec_Noem

SOUTHCOM cho biết chiến dịch do Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phối hợp tổ chức, không có sự cố này xảy ra trong quá trình triển khai.

Tàu Marinera từng mang tên Bella-1, treo cờ Guyana, bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2024 với cáo buộc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp cho Hezbollah, nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Tuần duyên Mỹ hôm 20/12/2025 được cho là đã tìm cách bắt tàu này, nhưng các thủy thủ không chấp hành, tăng tốc và chuyển hướng tới Đại Tây Dương. Trong quá trình bị tuần duyên Mỹ truy đuổi, thủy thủ đoàn sơn quốc kỳ Nga lên thân tàu và tuyên bố con tàu hoạt động dưới sự bảo hộ của Nga.

Không lâu sau, con tàu xuất hiện trong cơ sở dữ liệu đăng ký tàu chính thức của Nga với tên gọi mới là Marinera.

Trong khi đó, tàu Sophia bị cáo buộc là phương tiện thuộc "đội tàu bóng tối" được Nga, Iran và Venezuela sử dụng để lách lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuần duyên Mỹ cho rằng tàu này không được đăng ký tại quốc gia nào và đang áp giải về nước để xử lý.

Tàu Marinera trong ảnh chụp từ tàu tuần duyên Mỹ USCGC Munro ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Giới chức Nga đã lên án việc Mỹ bắt tàu Marinera, cho rằng hoạt động này vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế. "Không nước nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu đã được đăng ký hợp lệ theo quyền tài phán của quốc gia khác", Bộ Giao thông Nga cho biết.

Khi được hỏi liệu vụ bắt tàu Marinera có nguy cơ dẫn đến căng thẳng lớn hơn với Nga hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ không công nhận đây là tàu Nga. Bà nói rằng con tàu này "nằm trong đội tàu bóng tối của Venezuela, được coi là không thuộc quốc gia nào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2025 ra lệnh phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt đi và đến từ Venezuela. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 7/1 tái khẳng định "lệnh phong tỏa đối với dầu mỏ trái phép và bị trừng phạt của Venezuela vẫn có hiệu lực trên toàn thế giới".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)