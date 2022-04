Hàn QuốcVideo tài tử Hyun Bin đón cô dâu Son Ye Jin từ tay bố vợ thu hút quan tâm của nhiều khán giả.

Tối 2/4, những hình ảnh trong đám cưới đôi diễn viên Hạ cánh nơi anh được khán giả châu Á chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, trong đó có video cha của Son Ye Jin cầm tay con trao cho chú rể. Nữ diễn viên diện váy trễ vai, mỉm cười bước ra lễ đường, sân khấu vang ca khúc Can't help falling in love.

Khoảnh khắc trong hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin Bố Son Ye Jin trao con gái cho chú rể. Video: Instagram/Crash Landing On You

Trong khi đó, khi Hyun Bin xuất hiện trước quan khách, anh chọn bản I was born to love you của nhóm Queen, với ca từ: "Em ơi, anh được sinh ra để chăm sóc cho em, mỗi ngày trong cuộc đời".

Hàng chục nghìn khán giả cho biết "hạnh phúc lây" với Son Ye Jin và Hyun Bin, khen đám cưới không quá cầu kỳ nhưng đẹp, lãng mạn và ấm cúng. Son Ye Jin chọn các thiết kế váy cưới bay bổng, ngọt ngào.

Hyun Bin được cổ vũ trong hôn lễ với Son Ye Jin Bạn bè cổ vũ khi Hyun Bin bước ra lễ đường. Video: Instagram/Crash Landing On You

Hôn lễ diễn ra hôm 31/3 tại khách sạn ở Seoul, theo The JoongAng, chưa tính nữ trang và lễ phục, chi phí cho đám cưới khoảng 130 triệu won (2,4 tỷ đồng). Trong đó, tiền thuê địa điểm là 40 triệu won, tiền trang trí hoa tươi là 25 triệu won. Đôi diễn viên tặng quà cưới cho khách là cốc pha lê, nước hoa Tom Ford.

Cô dâu Son Ye Jin cài hoa lên tóc, diện đầm phong cách công chúa. Ảnh: Instagram/SYJ_PH

Đôi nghệ sĩ công khai yêu nhau hồi tháng 1/2021. Son Ye Jin từng viết trên trang cá nhân cô biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, trân trọng tình yêu đến với mình. Ye Jin 40 tuổi, đóng phim 22 năm, lưu dấu ấn qua Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Hyun Bin bằng tuổi vợ, nổi tiếng qua Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật... Cả hai từng gây sốt khi đóng chung Hạ cánh nơi anh.

Như Anh