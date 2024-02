Truyền thông Trung Quốc đăng video khoảnh khắc sà lan đâm sập cầu Lịch Tâm Sa ở tỉnh Quảng Đông, khiến 5 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra khoảng 5h30 (4h30 giờ Hà Nội) ngày 22/2, theo Cơ quan An toàn Hàng hải Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Video trích xuất từ máy quay giám sát do trang tin The Paper đăng cho thấy sà lan đã đâm vào trụ cầu Lịch Tâm Sa, khiến một đoạn cầu sập xuống sông Châu Giang.

Khoảnh khắc sà lan đâm sập cầu ở Trung Quốc Khoảnh khắc sà lan đâm sập cầu ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Video: The Paper

Giới chức Quảng Châu ban đầu cho biết 5 phương tiện đã rơi khỏi cầu xuống sông và sà lan, hai người thiệt mạng và ba người mất tích. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV sau đó đưa tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ba người mất tích nhưng không còn dấu hiệu sự sống. 5 nạn nhân gồm một tài xế xe buýt không chở khách, một người đi xe máy điện và ba người trên một xe chở hàng.

CCTV thêm rằng lực lượng cứu hộ đã giải cứu hai người, hiện đều trong tình trạng ổn định. Một thủy thủ trên sà lan bị thương nhẹ. Tai nạn xảy ra do "thủy thủ đoàn thao tác không chính xác". Thuyền trưởng của sà lan bị bắt.

Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, là một trong những trung tâm thương mại và vận tải hàng hải tấp nập nhất của Trung Quốc. Cầu Lịch Tâm Sa nối Quảng Châu với các thành phố như Trung Sơn, Thâm Quyến. Theo thông báo của giới chức thành phố, công tác gia cố và chống va chạm cho cầu đã diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9/2022.

Như Tâm (Theo Newsweek, AFP)