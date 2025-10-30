Arab SaudiSiêu sao 40 tuổi Cristiano Ronaldo nói liên tục "sẽ ghi bàn", khi đứng trước quả phạt hàng rào cuối trận Al Nassr thua Al Ittihad ở Kings Cup.

Phút bù thứ sáu hiệp hai, Al Nassr được hưởng phạt trực tiếp cự ly hơn 25 m, chếch bên trái. Ronaldo đứng trước bóng, có cơ hội gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà. Anh nhắm mắt, nói một mình, lặp lại câu: "Mình sẽ ghi bàn". Có lúc thủ quân Al Nassr còn cười tươi, tỏ vẻ tự tin. Sau đó, anh chạy đà sút trúng hàng rào, bật ra hết biên ngang.

Dù không ghi bàn, còn đội nhà bị loại, biểu cảm của Ronaldo vẫn gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên X.

Khoảnh khắc Ronaldo tự động viên bản thân gây chú ý Ronaldo động viên bản thân trước cú sút phạt.

Có nhiều bình luận chế giễu siêu sao 40 tuổi. Tài khoản @johnnycortes viết, nhận được hơn 1.500 lượt like: "Tôi dám cược mỗi sáng Ronaldo cũng đứng trước gương và tự nói rằng anh ấy giỏi hơn Lionel Messi".

@Clef_bandz thì phản hồi: "Trông Ronaldo thật đáng xấu hổ".

Còn @FreshAlpha_ bông đùa: "Ronaldo muốn nói rằng hãy cho anh ấy đá phạt đền, chứ không phải phạt hàng rào".

Tuy nhiên, cũng có không ít người ngưỡng mộ sự tự tin của Ronaldo, và cách anh tạo ra động lực cho bản thân. @chelzyace bình luận: "Tôi thích Ronaldo ở một điều, đó là không ai tước đi được sự tự tin của anh ấy. Mà ai cũng cần có tự tin".

@Mitomess10, tự nhận hâm mộ Messi, cũng đồng tình: "Đúng thế. Sự tự tin giúp Ronaldo thành cầu thủ giỏi bậc nhất mọi thời".

@1_StuNNA03 thì nhận xét: "Tôi luôn nghĩ Messi giỏi hơn Ronaldo ở tài năng bẩm sinh. Tôi chỉ chê bai khả năng chơi bóng của Ronaldo so với Messi, chứ chưa bao giờ nói xấu về con người CR7. Tôi rất tôn trọng Ronaldo với tư cách một người đàn ông".

Trận này Ronaldo còn có cơ hội đá phạt hàng rào ở phút 75, gần hơn nhưng góc sút cũng hẹp hơn. Khi đó, anh sút vọt xà. Cả trận, siêu sao Bồ Đào Nha dứt điểm năm lần nhưng không ghi bàn nào. Còn Al Nassr thua 1-2 và bị loại ở vòng 1/8 Kings Cup, giải đấu tương đương Cup Quốc gia ở các nước khác.

Ở trận tiếp theo, Al Nassr tiếp tục chơi trên sân nhà gặp Al Feiha, ở vòng 7 Saudi Pro League tối 1/11.

Ronaldo thi đấu từ năm 2002. Hơn hai thập kỷ qua, anh đã chinh chiến trong màu áo Sporting, Man Utd, Real, Juventus, Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha, giành Euro 2016, hai Nations League, năm Quả Bóng Vàng, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A.

Hiện, anh giữ kỷ lục ghi 950 bàn, hơn người xếp thứ hai Messi đến 59 bàn.

Hoàng An (theo Sun)