Ronaldo bị Benzema 'đá' khỏi King's Cup

Siêu sao Cristiano Ronaldo ghi dấu giày vào một bàn thắng, nhưng Al Nassr vẫn thua Al Ittihad 1-2 tại vòng 1/8 King's Cup Arab Saudi.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã thất bại ở cả tất cả kỳ giải anh tham dự. Siêu sao Bồ Đào Nha lỡ hẹn với danh hiệu trong ba mùa Saudi Pro League, bốn King's Cup, không thể giành Siêu cup Arab Saudi lần nào, và hai lần thất bại ở AFC Champions League.

Ronaldo thất vọng trong trận thua Al Ittihad, trên sân King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Ảnh: BeIN

Đối đầu với Al Ittihad, Ronaldo và đồng đội nhập cuộc chủ động hơn, nhưng thủng lưới trước. Phút 15, từ pha phản công nhanh, Moussa Diaby bật tường với Karim Benzema ở giữa sân rồi bứt tốc bên cánh phải. Diaby sau đó tạt dọn cỗ cho Benzema dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Bento.

Al Nassr cũng chỉ cần 15 phút để gỡ hòa. Từ pha căng ngang của Ronaldo bên cánh trái, hậu vệ của Al Ittihad phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Angelo Gabriel dứt điểm tung nóc lưới. Nhưng Al Ittihad một lần nữa vượt lên ở cuối hiệp, khi Houssem Aouar xâm nhập từ cánh trái, đặt lòng vào góc xa thành bàn.

Al Nassr có lợi thế hơn người từ phút 49, khi Ahmed Al Julaydan của Al Ittihad bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Yahya. Dù được chơi hơn người, Ronaldo và các đồng đội vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Al Ittihad trong phần còn lại trận đấu, đành chấp nhận thất bại thua 1-2 và bị loại. Al Ittihad của Benzema giành vé vào tứ kết King's Cup Arab Saudi, gặp Al Fateh.

