Video mới công bố cho thấy khoảnh khắc ghế phóng buồng sau tiêm kích F-15D Mỹ kích hoạt, khiến hành khách văng ra ngoài và đáp xuống bãi cỏ.

Tài khoản Weapon Outfitters trên mạng xã hội X hôm 16/8 đăng video dường như được quay từ đài không lưu tại sân bay quân sự Barnes ở bang Massachusetts của Mỹ, cho thấy sự cố phóng ghế thoát hiểm xảy ra với chiến đấu cơ hạng nặng F-15D thuộc biên chế Không đoàn Tiêm kích số 104 hồi tuần trước.

Trong video, tiêm kích F-15D đang di chuyển ở cuối đường băng. Nắp kính buồng lái đột ngột văng ra và ghế thoát hiểm kích hoạt, tạo ra đám khói lớn. Chiếc ghế phóng ra xa, trước khi dù hãm mở và hành khách tiếp đất an toàn ở bãi cỏ cạnh đường băng.

Không quân Mỹ chưa bình luận về video này.

Khoảnh khắc ghế phóng kích hoạt, khiến hành khách văng khỏi tiêm kích Mỹ Khoảnh khắc khách văng khỏi tiêm kích F-15D tại căn cứ Barnes ở Massachusetts, Mỹ, hôm 12/8. Video: Weapon Outfitters

Không đoàn 104 cho biết sự cố xảy ra hôm 12/8 và giới chức đang điều tra, nhưng chưa đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn tới sự cố. "Thông tin sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Lãnh đạo đơn vị đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động bay để bảo đảm an toàn. Mệnh lệnh này chấm dứt sau 36 giờ, các chuyến bay đã được nối lại", đơn vị này cho hay.

Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ cho biết vụ phóng ghế xảy ra trong chuyến bay khen thưởng, người ngồi sau dường như là sĩ quan tuyển quân của Không đoàn Tiêm kích số 104

"Chuyến bay khen thưởng" là một trong những hình thức động viên của không quân Mỹ dành cho những quân nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc khi tại ngũ. Người được thưởng sẽ ngồi buồng sau tiêm kích hoặc khoang hàng của vận tải cơ để trải nghiệm cảm giác bay như phi công.

Ghế thoát hiểm trên máy bay quân sự bị kích hoạt ngoài ý muốn là sự cố rất hiếm, nhưng đã từng xảy ra với tiêm kích Mỹ và một số quốc gia trong quá khứ. Các tình huống thường bắt nguồn từ hành động vô thức của hành khách trong những chuyến bay khen thưởng hoặc không bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị bay.

Ngọc Ánh (Theo Aviationist, War Zone)