Video cho thấy khu trục hạm Truxtun không giảm tốc độ hay chuyển hướng đi trước khi húc vào mạn trái tàu hậu cần Supply trên Biển Caribe.

Video được công bố ngày 13/2 cho thấy khu trục hạm USS Truxtun tiến lại gần tàu hậu cần USNS Supply khi hai phương tiện chuẩn bị tiến hành tiếp tế trên biển. Bất chấp tàu Supply liên tục kéo còi báo hiệu, khu trục hạm Truxtun không giảm tốc độ hoặc chuyển hướng và đâm vào con tàu này.

Tàu Supply sau đó thông báo qua loa phóng thanh rằng "chúng tôi đã bị đâm vào mạn trái", khu trục hạm Truxtun bị nghiêng vì cú va chạm. Chiến hạm Truxtun sau đó chạy chậm lại và tách ra rồi đi phía sau tàu Supply.

Khoảnh khắc chiến hạm Mỹ đâm nhau trên Biển Caribe Khu trục hạm USS Truxtun húc tàu hậu cần USNS Supply trên Biển Caribe ngày 12/2. Video: wgowshipping

Ảnh chụp tàu Supply khi neo đậu tại cảng Ponce, Puerto Rico sau vụ va chạm cho thấy phần thân phía trên bị cào xước và móp ở hai vị trí trên mớn nước, song không nghiêm trọng. Khu trục hạm Truxtun chưa cập bờ nên chưa có ảnh chụp thiệt hại trong sự cố.

Vụ va chạm xảy ra trên Biển Caribe ngày 12/2 khiến hai thủy thủ bị thương nhẹ, theo Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), cơ quan đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe. Các hạm trưởng thông báo tàu của mình vẫn có thể vận hành an toàn sau sự cố.

Tiếp tế trên biển, còn gọi là tiếp tế khi đang di chuyển, là hoạt động chuyển nhiên liệu, đạn dược và vật tư từ tàu hậu cần sang chiến hạm. Điều này giúp các chiến hạm không cần phải cập cảng thường xuyên và di chuyển được quãng đường xa hơn hoặc ở lại khu vực thực hiện nhiệm vụ lâu hơn.

Hư hại trên thân tàu USNS Supply trong ảnh công bố ngày 13/2. Ảnh: Instagram/Tessaron News 3

Khi tiếp dầu trên biển, chiến hạm và tàu hậu cần Mỹ phải di chuyển song song, cùng tốc độ ở khoảng cách tương đối gần và kết nối thông qua hệ thống ống dẫn. Mọi sai lệch hoặc bất cẩn của kíp điều khiển trong quá trình này đều dẫn tới nguy cơ tai nạn.

Hải quân Mỹ thừa nhận việc các tàu di chuyển sát nhau như vậy là phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có các yếu tố như thời tiết xấu, thủy thủ đoàn mệt mỏi hoặc mất nhận thức tình huống. "Những sai sót tưởng chừng nhỏ có thể biến thành tai nạn nghiêm trọng chỉ trong vài giây", hải quân Mỹ cảnh báo.

Chiến hạm Mỹ hiếm khi va chạm với các phương tiện trên biển, song đã có một số sự cố gây chết người. Tháng 6/2017, khu trục hạm USS Fitzgerald va vào tàu chở container ACX Crystal cách bờ biển Nhật Bản khoảng 144 km, khiến 7 thủy thủ hải quân Mỹ thiệt mạng và ba người bị thương.

Chiến hạm Mỹ va chạm nhau trên Biển Caribe Khu trục hạm USS Ross tiếp dầu từ USNS Supply ở Biển Bắc năm 2021. Video: US Navy

Hai tháng sau, tàu chở dầu Alnic MC đâm vào khu trục hạm USS John S. McCain tại eo biển Malacca gần Singapore. Tai nạn khiến 10 thủy thủ trên USS John S. McCain thiệt mạng, chiến hạm Mỹ cũng bị thủng một lỗ lớn trên mạn trái.

Tháng 2/2025, tàu sân bay USS Harry S. Truman va chạm tàu hàng Besiktas-M gần cảng Said của Ai Cập, không có thương vong. Cú đâm khiến thân tàu Harry S. Truman bị rách một vết nhỏ ở vị trí trên mớn nước, làm hư hại cánh sườn nhô ra ở đuôi bên mạn phải, cạnh thang nâng hạ máy bay.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)