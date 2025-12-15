Khoảnh khắc cảnh sát mặc thường phục bắn hạ kẻ xả súng ở Australia

Một sĩ quan mặc thường phục đã âm thầm tiếp cận, bắn hạ một trong hai tay súng đang xả đạn vào đám đông, góp phần chấm dứt thảm kịch.

Trong khi Naveed Akram, 24 tuổi, và bố ruột Sajid Akram, 50 tuổi, xả đạn vào đám đông dự sự kiện của người Do Thái ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney chiều tối 14/12, một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã âm thầm áp sát, nấp sau một thân cây nhỏ.

Video được truyền thông Australia công bố hôm nay cho thấy sĩ quan mặc áo sơ mi trắng tiếp cận hai tay súng đang nã đạn từ trên cây cầu cạn. Từ khoảng cách 40 m, sĩ quan này rút khẩu súng ngắn công vụ Glock 22 được Sở Cảnh sát Bang New South Wales (NSW) cấp phát, nã ba phát đạn.

Cả Sajid và Naveed khi đó đều đang cúi thấp người dưới thành cầu để ẩn nấp, quay lưng về phía sĩ quan mặc thường phục. Sau những phát đạn của sĩ quan này, Sajid gục xuống đất. Naveed sau đó quay lại, bắn trả.

Lãnh đạo Sở Cảnh sát NSW Mal Lanyon cho biết video thể hiện rõ "lòng dũng cảm của các sĩ quan và người dân, khi hành động nhanh chóng trước tình huống".

Khoảnh khắc cảnh sát mặc thường phục hạ gục kẻ xả súng ở Australia Cảnh sát (mặc sơ mi trắng) tiếp cận và bắn hạ Sajid Akram. Video: News.com.au

"Sĩ quan đã chủ động tiếp cận. Đó hẳn là một tình huống cực kỳ hỗn loạn và đáng sợ, ngay cả đối với những cảnh sát được huấn luyện bài bản", ông Lanyon nói. "Việc hai tay súng có súng trường, bắn bừa bãi cho thấy việc sĩ quan chủ động tiếp cận là điều đáng ca ngợi".

Vụ xả súng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 40 người khác bị thương, nhiều người nguy kịch. Hơn 1.000 đang tập trung trên bãi biển Bondi khi thảm kịch xảy ra.

Trước khi bị viên cảnh sát bắn, Sajid đã bị một người bán trái cây tiếp cận, tước vũ khí. Tuy nhiên, không ai khống chế Sajid kịp thời. Tay súng này đã quay lại chỗ con trai, lấy một khẩu súng khác để tiếp tục xả đạn trong 30 giây trước khi bị tiêu diệt.

Naveed tiếp tục xả đạn bừa bãi trong 1 phút 30 giây nữa, rồi trúng đạn bị thương. Tay súng này đang điều trị trong bệnh viện và bị giám sát nghiêm ngặt.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng tại bãi biển Australia. Video: BBC

Trong đêm 14/12, cảnh sát vũ trang đã đột kích ngôi nhà của gia đình Akram tại khu Bonnyrigg, phía tây nam Sydney, cùng căn hộ cho thuê ở Campsie, nơi hai nghi phạm lưu trú trước khi hành động.

Theo các điều tra viên thuộc Nhóm Chống khủng bố Liên hợp (JCTT), gồm đại diện các cơ quan cấp bang và liên bang của Australia, hai nghi phạm được cho là đã thề trung thành với IS. Hai lá cờ của tổ chức này được tìm thấy trong xe của nghi phạm tại hiện trường. Một lá cờ còn xuất hiện rõ trong video ghi lại hiện trường, đặt trên nắp capô xe.

Đức Trung (Theo News.com.au, ABC News)