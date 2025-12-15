Người bán trái cây được ca ngợi vì tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia

Ahmed al Ahmed được lãnh đạo và người dân Australia ca ngợi vì hành động dũng cảm tước vũ khí của kẻ xả súng trên bãi biển Bondi.

Truyền thông Australia hôm 14/12 cho biết người đàn ông tiếp cận, tước vũ khí của một trong hai nghi phạm xả súng trên bãi biển Bondi là Ahmed al Ahmed, người bán trái cây 43 tuổi. Ahmed bị trúng hai phát đạn và đang điều trị tại bệnh viện.

"Chúng tôi không biết tình hình của anh ấy giờ ra sao. Hy vọng Ahmed sẽ ổn. Anh ấy là người hùng", Mustapha, em họ của Ahmed, cho hay.

Khoảnh khắc người dân đoạt vũ khí từ kẻ xả súng Australia Khoảnh khắc Ahmed tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Video ghi lại cảnh Ahmed tước vũ khí của kẻ tấn công đã được chia sẻ rộng rãi. Người dùng mạng xã hội ca ngợi lòng can đảm và sự nhanh trí của anh, cho rằng hành động này có thể đã cứu được nhiều mạng sống. "Hầu hết mọi người đều chạy để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng người đàn ông này thì không như vậy", một người bình luận trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ca ngợi Ahmed và những người khác "lao vào nguy hiểm để cứu người".

"Giữa cảnh tối tăm và đau buồn này, vẫn còn những người Australia tuyệt vời, dũng cảm, sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào hiểm nguy để giúp đỡ người hoàn toàn xa lạ", Thủ hiến New South Wales Chris Minns cho hay.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dành lời khen ngợi và bày tỏ "sự tôn trọng lớn lao" dành cho Ahmed. "Đó là người vô cùng dũng cảm, khi đã lao vào tấn công trực diện một trong những kẻ xả súng và cứu sống được rất nhiều người", ông cho hay.

Ahmed al Ahmed (áo trắng) bị thương trong vụ xả súng và được mọi người hỗ trợ. Ảnh: Sky News

16 người đã thiệt mạng, trong đó có một kẻ xả súng, và ít nhất 40 người bị thương sau vụ tấn công trên bãi biển Bondi. Cảnh sát Australia xác định đây là vụ khủng bố, cho biết nghi phạm gồm người cha 50 tuổi cùng con trai 24 tuổi. Người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi con trai bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Giới chức đang xác định động cơ của vụ xả súng.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, CBS)