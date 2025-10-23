Quân đội Nga công bố video tổ hợp RS-24 Yars, tàu ngầm Bryansk và oanh tạc cơ Tu-95MS khai hỏa trong cuộc diễn tập răn đe hạt nhân.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 22/10 thông báo lực lượng răn đe hạt nhân của Nga đang tiến hành huấn luyện, nhấn mạnh đây là hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết một trong các khoa mục diễn tập là "thực hành quy trình sử dụng vũ khí hạt nhân".

Video do quân đội Nga công bố cho thấy tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars khai hỏa từ bãi phóng ở thao trường Plesetsk, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Brynask phóng tên lửa đạn đạo Sineva từ biển Barents. Một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS cũng cất cánh và phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Khoảnh khắc 'bộ ba hạt nhân Nga' khai hỏa trong diễn tập Nga phóng ICBM Yars và Sineva trong diễn tập hạt nhân ngày 22/10. Video: BQP Nga

Sự kiện được tổ chức một tuần sau khi NATO khởi động diễn tập hạt nhân mang tên "Thời khắc Kiên định 2025" với sự tham gia của hơn 70 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ từ 14 nước thành viên. NATO cho biết đây là hoạt động huấn luyện thường niên nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng vận hành khí tài tối tân khi cần thiết.

Bộ ba răn đe hạt nhân gồm ICBM phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân. Duy trì ba trụ cột hạt nhân giúp hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược bị xóa sổ trong đòn phủ đầu, bảo đảm khả năng tấn công trả đũa và năng lực răn đe hạt nhân đáng tin cậy. Hiện có 4 nước sở hữu bộ ba răn đe hạt nhân gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AFP)