Khoang vũ khí trong thân Su-57 Nga lần đầu lộ diện

Ảnh mới công bố cho thấy khoang vũ khí trong thân tiêm kích Su-57 ở trạng thái mở, đánh dấu lần đầu bộ phận này lộ diện.

Truyền thông Nga cuối tuần trước đăng ảnh xe tải đang kéo tiêm kích tàng hình Su-57 với cửa khoang vũ khí ở trạng thái mở. Thời gian và địa điểm chụp ảnh không được công bố, chưa rõ đây là một trong những nguyên mẫu T-50 của nhà sản xuất Sukhoi hay máy bay Su-57 sản xuất loạt thuộc biên chế không quân Nga.

"Su-57 có hai khoang vũ khí giấu trong thân, nằm giữa hai động cơ. Những ảnh chụp bụng tiêm kích Su-57 trước đây đều cho thấy các khoang ở trạng thái đóng. Đây là lần đầu tiên có ảnh chụp khoang vũ khí dưới bụng Su-57 đang mở", biên tập viên Parth Satam của chuyên trang hàng không quân sự Aviationist cho hay.

Khoang vũ khí dưới bụng tiêm kích Su-57 đang mở trong ảnh công bố hôm 18/10. Ảnh: Aviationist

Mỗi tiêm kích Su-57 có thể mang tổng cộng 6 vũ khí trong thân, gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa đối không tầm ngắn trong hai khoang bên hông.

Giới chuyên gia nhận định khoang chứa dưới bụng Su-57 đủ lớn để mang tên lửa đối không tầm xa R-37M với tầm bắn tối đa 400 km tùy biến thể, hoặc R-77M có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa gần 200 km. Ngoài ra, khoang này có thể chứa tên lửa hành trình đối đất Kh-69 với tầm bắn 400 km và bom lượn Grom-E1/E2.

Khoang vũ khí dưới bụng tiêm kích Su-57 ở trạng thái đóng. Ảnh: X/Death District

Tại triển lãm hàng không Chu Hải ở Trung Quốc tháng 11/2024, một người tham dự đã chụp được ảnh khoang vũ khí bên sườn phải nguyên mẫu T-50-7 ở trạng thái mở, trong lúc nó đang được lắp ráp để trưng bày tại sự kiện.

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với dòng F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga đặt mua tổng cộng 76 chiếc Su-57 và đã tiếp nhận gần một nửa trong số này. Nga từng hai lần triển khai Su-57 tới Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12/2019 để thử nghiệm tác chiến thực tế.

Tiêm kích Su-57 bắt đầu tham chiến ở Ukraine khoảng 2-3 tuần sau khi xung đột bùng phát. Không quân Nga cũng thử nghiệm nhiều loại vũ khí đối đất được phát triển riêng cho mẫu tiêm kích tàng hình này, trong đó có tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được truyền thông Ukraine mô tả là "đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal".

Nguyên mẫu T-50-7 với khoang vũ khí hông đang mở tại triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc tháng 11/2024. Ảnh: Wanquanphoto

Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây nhận định Nga hiện nay không cần phụ thuộc Su-57 trong chiến dịch ở Ukraine. Thay vào đó, không quân Nga đang sử dụng tiêm kích Su-30SM, Su-35S để chế áp chiến đấu cơ và các tổ hợp phòng không Ukraine, tiêm kích bom Su-34 thả bom lượn và cường kích Su-25 yểm trợ bộ binh.

"Điều này cho thấy Nga nhiều khả năng đang che giấu năng lực thực sự và chiến thuật sử dụng tiêm kích Su-57, nhằm chuẩn bị cho kịch bản xung đột quy mô lớn với NATO", Satam đánh giá.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AFP, AP)