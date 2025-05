Khoảng 85.000 công chức nghỉ hưu trước tuổi

Giai đoạn 2025-2027, khoảng 100.000 công chức thôi việc do sắp xếp bộ máy, trong đó 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi và 15.000 người thôi việc.

Trong dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2024 và mức chi cho giai đoạn 2025-2027, Bộ Tài chính dẫn thống kê từ Bộ Nội vụ cho hay khoảng 100.000 người nghỉ hưởng chế độ hưu trí và thôi việc theo Nghị định 178/2024.

Cụ thể, khoảng 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi, trong đó năm 2025 là 16.000, năm 2026 là 16.000 và năm 2027 dự kiến 4.000 người. Tương ứng sẽ có 85.000 người rời Quỹ Bảo hiểm xã hội, song số này không tác động đến người tham gia BHYT do Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả, cũng không ảnh hưởng đến Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do công chức không tham gia BHTN.

Số người thôi việc khoảng 15.000, trong đó năm 2025 dự kiến 6.000, năm 2026 là 5.000 và 4.000 người vào năm 2027. Số này không tác động lớn đến người tham gia hệ thống an sinh, bởi phần lớn sẽ quay lại thị trường lao động và dịch chuyển từ khu vực công sang khối doanh nghiệp tư nhân.

Công chức ngành tư pháp xử lý thủ tục hành chính tại Hà Đông, Hà Nội, tháng 4/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Bốn tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận gần 27.300 người hưởng lương hưu, tăng 95,5% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do về hưu trước tuổi. Số nghỉ hưu tăng đột biến phần lớn do tác động Nghị định 177/2024 với trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng; Nghị định 178/2024 về chế độ với cán bộ, công chức, viên chức lao động và lực lượng vũ trang nghỉ hưu trước tuổi nhằm sắp xếp bộ máy.

Nguồn kinh phí cho người về hưu trước tuổi diện tinh gọn bộ máy theo Nghị định 178/2024 sẽ được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Nhóm này dù năm đóng giảm và thời gian hưởng tăng song nguồn Quỹ vẫn đảm đương được do Nhà nước bảo hộ.

Dự báo năm 2027, khoảng 24,6 triệu lao động tham gia BHXH. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ quản lý khoảng 3,7 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; 1,15 triệu người hưởng BHTN.

Hồng Chiêu