Khoảng 1.000 khán giả hoài niệm âm nhạc The Beatles

TP HCMFan nhảy và hát theo các bản hit của The Beatles ở show The Bootleg Beatles - nhóm nhạc mô phỏng nổi tiếng thế giới.

Tối 31/10, nhóm nhạc mô phỏng thần tượng lần đầu thể hiện trình diễn gần 30 ca khúc nổi tiếng của The Beatles. Nhóm mở màn show với I Saw Her Standing There - ca khúc đầu tiên trong album đầu tay của The Beatles Please Please Me (1963). Sau đó, họ chơi She Loves You và All My Loving.

Không khí buổi diễn của The Bootleg Beatles tại TP HCM Không khí buổi diễn của The Bootleg Beatles tại TP HCM. Video: Trung Đàm

Trong gần hai tiếng, ban nhạc trình bày các nhạc phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như Yesterday, sôi động, phá cách với Twist and Shout, Help!, Helter Skelter. Mỗi khi nhóm cất tiếng hát, khán giả bên dưới nhún nhảy, hòa giọng với các thành viên. Ở nhiều đoạn, thành viên Steve White (đóng Paul McCartney) và Paul Canning (đóng John Lennon) bỏ micro, lắng nghe tiếng hát của fan.

The Bootleg Beatles hát 'She Loves You' The Bootleg Beatles hát "She Loves You". Video: Trung Đàm

Về cuối chương trình, không khí trở nên cuồng nhiệt khi khán giả và ban nhạc hòa giọng hát điệp khúc của bài I Want to Hold Your Hand, Obla Di Obla Da, Don't Let Me Down, Let It Be. Khi nhóm biểu diễn Hey Jude (1968) - một trong những nhạc phẩm bất hủ, người hâm mộ đồng thanh hát phần kết "na na na na" kéo dài hơn bốn phút, khiến sân khấu như vỡ òa.

'Hey Jude' - The Beatles Nhóm The Beatles thể hiện ca khúc "Hey Jude" năm 1968. Video: YouTube The Beatles

Show được dàn dựng đơn giản, điểm nhấn là dàn âm thanh chất lượng cao, toàn bộ nhạc cụ mang từ Anh sang. Ngoài phô diễn tốt kỹ thuật thanh nhạc, chơi guitar, trống và cách thức biểu diễn giống The Beatles, nhóm chú trọng đầu tư trang phục mô phỏng các thành viên qua từng thời kỳ. Họ chỉ mất khoảng hai, ba phút để thay đổi quần áo và tiếp tục "cháy" cùng khán giả.

Xen lẫn các tiết mục, The Bootleg Beatles vẫy tay với fan, nhiều lần nói "xin chào", "cảm ơn" bằng tiếng Việt. Thành viên Steve White đóng vai trò là người dẫn chuyện của nhóm. Anh thường xuyên tương tác khán giả, hỏi mọi người bằng tiếng Anh: "Các bạn có thấy vui không?", "Chúng tôi hy vọng các bạn tận hưởng đêm nhạc tối nay cùng nhóm".

Với nhiều người hâm mộ, chương trình là dịp ôn lại kỷ niệm với âm nhạc của The Beatles. Nicholas Rowe, tên thường gọi là Nick, 34 tuổi, đến từ Anh, cho biết được cha - ông Graeme - cho nghe nhạc The Beatles từ khi còn nhỏ. Trước khi đến TP HCM làm việc, anh sống tại Liverpool - nơi nhóm bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, thường biểu diễn tại các câu lạc bộ nhỏ, quán bar địa phương.

Trong show, Nick gọi video call cho cha xem một số tiết mục trên sân khấu. Ông Graeme phấn khích, lắc lư theo giai điệu. "The Beatles là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa đất nước tôi. Khi có cơ hội nghe lại những bài hát do The Bootleg Beatles biểu diễn tại Việt Nam, tôi như được tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết", Nick nói.

Nicholas Rowe (giữa) và bạn bè đến show nhạc của The Bootleg Beatles tại TP HCM. Ảnh: Quế Chi

Khán giả Hoàng Lan, 47 tuổi, sống tại TP HCM, cho biết được anh ruột giới thiệu nhạc của The Beatles từ thập niên 1990. Chị từng ghé thăm Cavern Club - nơi nhóm thường trình diễn, cùng bạn bè tham gia các buổi cover bài hát của The Beatles.

Khi xem nhóm mô phỏng hát trên sân khấu, Hoàng Lan cho rằng The Bootleg Beatles là một trong những ban nhạc trình diễn tốt nhất các ca khúc của nhóm rock người Anh. "Tôi thích kỹ thuật biểu diễn live của các thành viên, họ rất chuyên nghiệp, truyền tải cảm xúc qua từng ca khúc. Tuy nhiên, tôi hơi tiếc vì địa điểm tổ chức rộng so với số lượng khán giả có mặt, khiến không khí chưa được trọn vẹn", khán giả nói.

Các khán giả nhận xét show The Bootleg Beatles (TP HCM) Tùng John (thứ hai từ trái qua) - ca sĩ nhóm Desire chuyên hát nhạc của The Bealtes - và các thành viên nhóm rock Gạt Tàn Đầy nhận xét buổi diễn của nhóm The Bootleg Beatles, tối 31/10. Video: Việt Nhật

The Bootleg Beatles do Andre Barreau, Neil Harrison và David Catlin-Birch thành lập tháng 3/1980. Họ từng biểu diễn tại nhiều sân khấu, sự kiện âm nhạc như Royal Albert Hall, Glastonbury Festival. Hiện nhóm gồm Paul Canning (đóng John Lennon), Steve White (Paul McCartney), Stephen Hill (George Harrison) và Gordon Elsmore (Ringo Starr). Họ mất nhiều năm thuộc lòng từng cử chỉ, cách chơi nhạc cụ của nhóm The Beatles, đồng thời nghiên cứu tư liệu.

Theo đại diện nhóm, họ từng tổ chức khoảng 4.500 buổi biểu diễn ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ qua hơn 40 năm. Trước đó, các thành viên là người hâm mộ nhóm The Beatles, dự nhiều show nhạc cùng nhau. Sau khi The Beatles tan rã, các thành viên đời đầu ấp ủ thành lập ban nhạc tri ân (tribute band).

Các thành viên có đêm nhạc ở Manila (Philippines) hôm 26/10. Sau concert tại TP HCM, họ đến Hà Nội biểu diễn vào ngày 2/11 và quay về Anh chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dài một tháng.

Thành viên nhóm The Bootleg Beatles - Steve White (trái, đóng giả Paul McCartney) và Stephen Hill (George Harrison) - biểu diễn trong show nhạc, tối 31/10. Ảnh: Việt Nhật

Các show của tribute band phổ biến tại Anh, nơi các nghệ sĩ hoặc ban nhạc tái hiện ca khúc và phong cách biểu diễn. Họ không chỉ hát và chơi nhạc giống bản gốc mà còn nỗ lực tái tạo phong cách, ngoại hình và trang phục, tạo cảm giác hoài niệm cho khán giả.

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Quế Chi