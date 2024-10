Nhóm nhạc mô phỏng The Beatles đến Việt Nam

The Bootleg Beatles - nhóm cover nhạc The Beatles nổi tiếng thế giới - sẽ biểu diễn ở TP HCM và Hà Nội.

Chiều 29/10, bốn thành viên The Bootleg Beatles - nhóm nhạc mô phỏng thần tượng với mục đích tôn vinh - có buổi họp báo giới thiệu chương trình ở TP HCM (tối 31/10) và Hà Nội (tối 2/11), dự kiến thu hút 1.000 người mỗi show. Ban nhạc sẽ thể hiện nhiều nhạc phẩm như Yesterday, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, Twist and Shout, Hey Jude, Don't Let Me Down.

Trước đó, các thành viên có đêm nhạc ở Manila (Philippines) hôm 26/10. Sau TP HCM, họ sẽ quay về Anh chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dài một tháng.

The Bootleg Beatles nổi tiếng nhờ tái hiện chân thực nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi được hỏi về động lực duy trì nhóm nhạc từ năm 1980 đến nay, thành viên Steve White (đóng giả Paul McCartney) nói: "Nhờ mọi người vẫn nghe nhạc The Beatles mà chúng tôi còn duy trì hoạt động. Được nhìn thấy khán giả đắm chìm trong các bài hát là niềm hạnh phúc của nhóm".

Các show của ban nhạc tribute phổ biến tại Anh, nơi các nghệ sĩ hoặc ban nhạc tái hiện ca khúc và phong cách biểu diễn. Họ không chỉ hát và chơi nhạc giống bản gốc mà còn nỗ lực tái tạo phong cách, ngoại hình và trang phục, tạo cảm giác hoài niệm cho khán giả.

Theo đại diện nhóm, họ từng tổ chức khoảng 4.500 buổi biểu diễn ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ qua hơn 40 năm. Trước đó, các thành viên là người hâm mộ nhóm The Beatles, dự nhiều show nhạc cùng nhau. Sau khi The Beatles tan rã, các thành viên đời đầu ấp ủ thành lập ban nhạc tri ân.

Nowhere Man (Remastered 2009) - The Beatles Bài hát "Nowhere Man" do nhóm The Beatles trình bày. Video: YouTube The Beatles

Hiện nhóm gồm Paul Canning (đóng John Lennon), Steve White (Paul McCartney), Stephen Hill (George Harrison) và Gordon Elsmore. Họ mất nhiều năm thuộc lòng từng cử chỉ, cách chơi nhạc cụ của nhóm The Beatles, đồng thời nghiên cứu tư liệu.

Có nhiều áp lực khi The Bootleg Beatles chọn hoạt động rập khuôn theo phong cách của ban nhạc thần tượng trong lòng công chúng. Việc tái hiện hình ảnh và âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng đồng nghĩa với việc nhóm phải đối mặt với sự so sánh từ những người hâm mộ. Tuy nhiên, các thành viên quan niệm chỉ cần còn người nghe nhạc The Beatles thì họ sẵn sàng cống hiến, mang đến những màn trình diễn tôn vinh huyền thoại thế giới.

Mỗi phần biểu diễn luôn đi kèm thách thức, đó là làm sao để duy trì tiêu chuẩn âm nhạc mà The Beatles từng đặt ra trong thập niên 1960-1970. Để có được sự xuất hiện y hệt như ngoại hình và phong cách của The Beatles, các thành viên đầu tư trang phục, dành nhiều giờ trang điểm. Trong hai đêm diễn tại Việt Nam, đoàn mang gần 500 kg hành lý, gồm trang phục, nhạc cụ, đạo cụ sân khấu. "Chúng tôi quá yêu họ, chính điều này truyền cảm hứng nhằm mang âm nhạc của The Beatles đến khắp thế giới", thành viên Paul Canning nói.

Nhóm The Bootleg Beatles hát cùng khán giả tại TP HCM Nhóm The Bootleg Beatles hát cùng khán giả ca khúc "Nowhere Man", tại họp báo ngày 29/10. Video: Quế Chi

Trong họp báo, The Bootleg Beatles gây thích thú khi hát bài Nowhere Man cùng khán giả Nguyễn Cao Anh, 77 tuổi. Ông Cao Anh cho biết nghe nhạc của The Beatles từ năm 1969, có thể đàn và hát nhiều nhạc phẩm. "Tôi mong có nhiều nhóm nhạc tri ân những huyền thoại âm nhạc như The Bootleg Beatles. Nhờ đó, những giai điệu nổi tiếng sẽ được các khán giả thưởng thức, giúp chúng ta nhớ về kỷ niệm đẹp và giá trị tinh thần mà âm nhạc mang lại", ông nói.

The Bootleg Beatles do Andre Barreau, Neil Harrison và David Catlin-Birch thành lập tháng 3/1980. Họ từng biểu diễn tại nhiều sân khấu, sự kiện âm nhạc như Royal Albert Hall, Glastonbury Festival. Năm 2002, nhóm chơi nhạc tại bữa tiệc kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II ở Cung điện Buckingham.

Các thành viên The Bootleg Beatles tái hiện bìa album "Abbey Road" năm 1969 của nhóm The Beatles, tại TP HCM ngày 29/10. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Quế Chi