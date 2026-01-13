Khoản lương, tiền công nào được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới?

Tôi nghe nói một số khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công của người lao động sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân như trước.

Thông tin này khiến tôi khá quan tâm, bởi các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là nguồn thu nhập chính của vợ chồng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nắm rõ cụ thể những khoản thu nhập nào thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Tôi muốn biết rõ kể từ năm 2026, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân mới, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, và các quy định này có điểm gì mới, thay đổi hoặc khác biệt so với quy định trước đây không?

Độc giả Hồng Nhựt

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn