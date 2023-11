'Khóa ly biệt' - nhạc phẩm tại Ca sĩ mặt nạ gây sốt

Ca khúc "Khóa ly biệt" do Đông Thiên Đức sáng tác, Voi Bản Đôn thể hiện tại Ca sĩ mặt nạ hút triệu view nhờ giai điệu giàu cảm xúc.

Video trình diễn của ca sĩ giấu mặt Voi Bản Đôn đang gây chú ý tại nhiều nền tảng mạng xã hội, trang âm nhạc trực tuyến. Trên YouTube, ca khúc hút gần một triệu lượt xem, vào top trending ở vị trí 17. Nhiều bản đăng trên TikTok nhận hàng chục triệu view, vào danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều. Bản nhạc cũng được nhiều người trẻ cover với phiên bản khác nhau.

Khóa ly biệt là nhạc phẩm gây sốt tiếp theo của Voi Bản Đôn tại chương trình, sau Ngày mai người ta lấy chồng hồi tháng 8, đều do Đông Thiên Đức sáng tác. Ca khúc viết về chuyện tình buồn, yêu nhưng không thể đi đến cùng với nhau. Tác giả viết câu "Anh vội bán đôi cánh chim quyên, để đổi lấy đôi khóa ly biệt. Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên" với ý nghĩa đề cao sự chung thủy.

Đông Thiên Đức cho biết bản thân từng một lần tan vỡ trong hôn nhân. Anh cảm nhận những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự, sâu bên trong tâm hồn luôn mong đợi tình yêu trọn vẹn. Nhạc sĩ có nhiều cảm hứng viết ca khúc sau một lần nghe câu nói của vợ hiện tại - "nếu chẳng may anh xảy ra chuyện, em sẽ ở vậy một mình nuôi con". Theo anh, ý nghĩa của Khóa ly biệt là xóa nhòa khoảng cách âm - dương, xa cách nhưng vẫn cảm nhận mọi thứ rất gần nhau.

Voi Bản Đôn trong phần giao lưu với MC Ngô Kiến Huy.

Voi Bản Đôn có một tuần tập luyện cho tiết mục. Anh cho biết khi nghe demo đã thích, vui vì được nhạc sĩ tin tưởng giao ca khúc.

Đông Thiên Đức nói hài lòng xen lẫn bất ngờ khi trực tiếp xem Voi Bản Đôn thăng hoa trên sân khấu. Ca sĩ Tóc Tiên nhận xét màn thể hiện của Voi Bản Đôn chạm đến trái tim người nghe, khen anh giữ vững phong độ qua từng vòng thi. Theo Thùy Chi, nhạc phẩm có nhiều từ khóa, giai điệu dễ đọng lại trong đầu, có thể hát theo ngay. Giọng ca Giấc mơ trưa nói: "Tôi tin Voi sẽ có chặng đường làm nghề rất dài phía trước để đáp lại sự yêu thương của mọi người".

Các khán giả nhận xét tiết mục gây hiệu ứng nhờ giai điệu pop ballad dễ nghe, bản phối được nhạc sĩ Hoài Sa chăm chút. Phần múa minh họa của vũ công ballet Thái Bình, kiện tướng dancesport Thảo Uyên và vũ đoàn Bước Nhảy cũng góp phần đưa ca khúc đến gần công chúng.

Hiện giọng ca thật sự sau chiếc mặt nạ Voi Bản Đôn vẫn là ẩn số. Nhiều khán giả dự đoán anh là ca sĩ Nguyễn Anh Tú, 31 tuổi, á quân Giọng hát Việt 2017.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức tên thật Đặng Hữu Đức, 36 tuổi, quê Bình Định, sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Anh hiện sống tại Bình Dương, là tác giả của nhiều bản hit gần đây như Ai chung tình được mãi, Sao cũng được, Phố hoa lệ.

Sau mùa đầu thành công với quán quân là O Sen - Ngọc Mai, Ca sĩ mặt nạ mùa hai trở lại, lên sóng từ tháng 8. Qua 13 tập, các giọng ca đã lộ diện tại chương trình gồm Ngọc Anh 3A, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Linh, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến, Vũ Thảo My, Thái Ngân, Hoàng Mỹ An, Phượng Vũ, Nhật Thủy...

Hiện top 5 còn lại gồm Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Bố Gấu, HippoHappy. Họ tiếp tục tranh tài trước khi lộ diện top 3 chung kết, diễn ra ngày 16/12 ở TP HCM.

