Khó xử với những người bạn rủ người lạ tới nhà tôi không báo trước

Tôi mời bạn bè qua nhà ăn uống, nhưng họ lại rủ thêm người lạ và muốn tôi lo cho những người này.

Tôi rất nhiệt tình với bạn bè và thường mời họ về nhà mở tiệc.

Nhưng những người bạn của tôi tự nhiên quá mức, khi họ rủ những người tôi không quen biết tới chung, đôi khi tự cho những người bạn ấy ở lại nhà tôi và muốn tôi phải lo cho những người bạn của họ.

Cá nhân tôi hoàn toàn không thoải mái, vì tôi không muốn người lạ không quen biết không có thông tin tới nhà, đồng thời tôi không muốn bỏ thời gian, công sức cho những người không quen biết ấy.

Vậy nhờ mọi người cho tôi xin ý kiến để tránh những trường hợp như thế. Hoặc có cách nào khiến cho người bạn của tôi hiểu ra sự vô duyên của họ không? Xin cảm ơn mọi người.

*Theo bạn, tác giả nên làm gì?

