Khó xử vì mâu thuẫn giữa vợ và mẹ

Trước khi lấy vợ, tôi nghe nhiều chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhưng phải đến khi đối mặt mới hiểu nó kinh khủng như thế nào.

Hai vợ chồng sống chung với bố mẹ tôi. Bình thường vợ tôi thẳng tính, nóng nảy, nói chuyện không khéo nhưng tốt bụng và quan tâm đến gia đình. Nhiều lần bố mẹ tôi tỏ ý không hài lòng con dâu nhưng tôi biết vợ là người tốt, chu đáo với gia đình, chỉ là nhiều chuyện em không khéo léo trong cách ăn nói.

Mỗi sáng vợ đều cho con ăn ở ngay phòng khách. Sáng hôm đó, bé nhà tôi không chịu ăn uống khiến vợ bực mình quát con. Thấy cháu khóc, bố mẹ tôi vào bế thì vợ lớn tiếng bảo ông bà ra ngoài, không được can thiệp, em cho rằng ông bà làm vậy là chiều cháu và khiến hư cháu. Sau chuyện đó, bố mẹ tôi rất giận, trách mắng con dâu, thậm chí còn lôi ông bà thông gia ra để nói. Vợ tôi vốn chịu áp lực dồn nén nhiều ngày nên to tiếng lại. Tôi cố gắng đứng ra can ngăn và giải thích cho đôi bên hiểu nhau nhưng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Vợ lên phòng ôm con khóc rất nhiều, nói bản thân không muốn như vậy, chỉ là quá xót và lo cho con vì con biếng ăn nên mới phản ứng mạnh thế. Bố mẹ tôi cũng buồn, không nói chuyện với chúng tôi nữa. Tôi phải làm gì?

Kiên

