Kho trang sức hàng triệu USD của bạn gái Ronaldo

Siêu sao Ronaldo chi nhiều tiền mua trang sức xa xỉ tặng bạn gái Georgina, chiều theo thú vui và đam mê của cô.

Hôm 11/8, Georgina Rodriguez thông báo được bạn trai Cristiano Ronaldo cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, gây chú ý trên khắp các diễn đàn. Dù chưa có thông tin chính xác, nhiều chuyên gia nhận định về độ xa xỉ của thiết kế. Nhà chế tác Benjamin Khordipour của hãng trang sức Mỹ Estate Diamond Jewelry dự đoán viên kim cương oval nặng 22 carat, màu H, độ tinh khiết VS1, gắn trên khung bạch kim cạnh hai viên oval, mỗi viên nặng hai carat. Giá của nhẫn có thể là 1,2 triệu USD (31,4 tỷ đồng).

Laura Taylor, chuyên gia về nhẫn đính hôn của hãng Lorel Diamonds, nói với Pagesix: "Ước tính viên đá cắt oval ở giữa nặng 15-20 carat, có giá hơn 2 triệu USD (hơn 52,4 tỷ đồng). Đây là một trong những chiếc nhẫn ấn tượng nhất mà chúng tôi từng thấy trong những năm gần đây, phù hợp với cặp sao nổi tiếng nhất của làng bóng đá".

Georgina Rodriguez khoe nhẫn đính hôn trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Là cầu thủ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 662 triệu người, sở hữu hợp đồng ước tính trị giá hơn 200 triệu USD mỗi năm, Cristiano Ronaldo nhiều lần chi số tiền lớn để mua trang sức tặng bạn gái trong gần chín năm gắn bó. Đầu năm nay, anh tặng cô nhẫn kim cương cắt emerald ước tính hơn 1 triệu USD (26,2 tỷ đồng).

Theo Grazia, bộ sưu tập nhẫn, các loại vòng và khuyên tai của Georgina Rodriguez có thể lên tới hơn 5 triệu USD (hơn 131,2 tỷ đồng), đủ mua một căn biệt thự ở Mỹ. Trên trang cá nhân, người mẫu thường xuyên chia sẻ ảnh đeo trang sức kim cương lộng lẫy trong đời thường và sự kiện.

Georgina Rodriguez ở amfAR thuộc Cannes 2023 Georgina Rodriguez gây ấn tượng với vòng cổ Chopard ở amfAR thuộc Cannes 2023. Video: Whoopsee

Trong phim tài liệu I Am Georgina trên Netflix, Georgina nói về tình yêu dành cho đồ trang sức. "Tôi thích ngọc lục bảo, ngọc bích, hồng ngọc. Tôi thích kim cương. Cái nào đắt hơn nhỉ? Hồng ngọc hay kim cương?". Theo Grazia, cô chuộng các thiết kế của Chopard, Pasquale Bruni, Cartier và Van Cleef & Arpels.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, cô thu hút mọi ánh nhìn khi với nhẫn kim cương, vòng cổ lấp lánh và vòng tay và đồng hồ. Theo DailyMail, tổng giá trị ước tính 1,8 triệu bảng (63,4 tỷ đồng). Người mẫu nhiều lần đi mua sắm phụ kiện ở Cannes nhân tiện dự liên hoan phim ở đây. Tại amfAR thuộc Cannes 2023, cô gây chú ý khi đeo vòng Chopard với mặt đá cắt hình quả lê đắt giá.

Georgina Rodriguez đeo bộ nhẫn hình bông hoa và vòng tay kim cương hình lá đắt đỏ của Pasquale Bruni. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Trong số các thiết kế, bạn gái Ronaldo thích nhất bộ dây chuyền, khuyên tai và nhẫn đính hồng ngọc và thường xuyên đeo chúng khi ở nhà chăm con, bơi lội, đi nghỉ dưỡng.

Trong I Am Georgina, người đẹp nói: "Ngày xưa, tôi chỉ đi dạo quanh cửa hàng để ngắm những món đồ xa xỉ như vậy. Nhưng rồi giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Hình như món trang sức đầu tiên tôi có được là đôi bông tai hình trái tim kèm vòng cổ cùng tông - món quà Giáng sinh của Cristiano".

Georgina tạo điểm nhấn cho bộ đồ mùa đông bằng túi Hermes và vòng cổ Van Cleef & Arpels 76.460 USD (hơn 2 tỷ đồng). Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Theo Rocks, cuối năm 2021, cầu thủ chi 105.000 bảng (3,7 tỷ đồng) để mua một chiếc rương đựng trang sức của Louis Vuitton tặng Georgina. Bên trong rương có một bức tượng bán thân để trưng bày vòng cổ, cùng nhiều ngăn kéo.

Cristiano Ronaldo và Georgina gặp gỡ từ năm 2016. Georgina Rodriguez, 31 tuổi, là người mẫu Argentina gốc Tây Ban Nha. Cả hai đang chung sống tại thành phố Riyadh, Arab Saudi, nơi Ronaldo khoác áo CLB Al-Nassr. Họ cùng nhau nuôi dạy năm con, trong đó có hai con gái chung: Alana và Bella, ba con riêng của Ronaldo gồm Cristiano Junior và song sinh Mateo - Eva Maria.

