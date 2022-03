'Kho tàng ẩn giấu' của họa sĩ Phan Kế An

Loạt ký họa khỏa thân, chất liệu than, sanguine (phấn có màu nâu đỏ) trên giấy. Họa sĩ có niềm đam mê đặc biệt với y học và giải phẫu học. Ngay từ năm đầu học tại Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông đã học môn giải phẫu cơ thể, từng vào nhà xác bệnh viện để thực hành nên có kỹ thuật vẽ chính xác, chắc tay.



Họa sĩ Phan Kế An (1923-2018), từng theo học Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông là người đầu tiên được ký họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhiệm vụ năm 1948. Trong thời gian này ông đã sáng tác hơn 20 bức tranh về Hồ Chủ tịch. Hầu hết văn nghệ sĩ lớn của Việt Nam đều được Phan Kế An ký họa. Ông còn nổi tiếng trong thể loại tranh châm biếm. Lấy bút danh Phan Kích, họa sĩ sáng tác nhiều bức tranh với nội dung đả kích thói hư, tật xấu trong xã hội Việt Nam. Năm 2001, ông được trao Giải thưởng nhà nước về văn học và nghệ thuật.