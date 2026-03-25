'Khó chịu vì đường Hà Nội bé nhưng xe bán tải thì to'

Vì sao nhiều người vẫn dựa vào tiêu chí 'lãng phí diện tích' hay 'không sử dụng hết công năng' để ủng hộ hạn chế xe bán tải?

Lúc mới sắm chiếc xe bán tải, ông bạn của tôi bảo không chọn SUV hay sedan vì bán tải nhất cử lưỡng tiện hơn, vừa chở người, vừa chở đồ đạc. "Cuối tuần về quê, hái vài quả mít, đem cái lồng gà chở lên phố, nó mới tiện làm sao".

Một người khác thì có mảnh vườn ở ngoại ô, cuối tuần hồ hởi lái xe bán tải đưa cả nhà về làm vườn.

Điểm chung của hai người này là bình thường vẫn đi xe máy đi làm, đi cà phê chứ không dám lái bán tải vì sợ bị kỳ thị. "Lái bán tải đi làm để dưới hầm xe trông lãng phí quá", "không dám đậu chiếc bán tải trước quán cà phê người ta".

Trước đây, tôi rất ấn tượng khi xem một đoạn video ghi lại cảnh nông dân Thái Lan lái xe bán tải đi làm nông. Họ chất rơm, mít, sầu riêng đầy phía sau xe... lúc ấy, có người còn nói xe bán tải "xâm chiếm thành phố" vì công dụng của nó nên ở nông thôn chứ không thể đi vào phố.

Trong những tranh luận về việc cấm xe bán tải vào phố, tôi không bàn đến nên hay không nên mà muốn nói đến cách chúng ta nhìn nhận vấn đề.



Một chiếc xe bán tải có thể to, nhưng không phải là loại duy nhất "to" trên đường. Như ông sếp tôi, ngày nào cũng lái một chiếc SUV to đùng đi làm một mình, chiếm trọn một chỗ đậu xe dưới hầm. Nếu xét theo tiêu chí "lãng phí diện tích" hay "không sử dụng hết công năng", thì liệu chiếc SUV đó có khác gì một chiếc bán tải không chở hàng?

Vậy rốt cuộc, vấn đề nằm ở loại xe, hay nằm ở cách sử dụng?

Chúng ta thường dễ chấp nhận những thứ quen thuộc, và nghi ngại những thứ khác biệt. Nếu đặt lại câu hỏi một chiếc xe nên được đánh giá dựa trên hình thức hay dựa trên mục đích sử dụng?

Thực tế, ở nhiều nơi, xe bán tải là phương tiện trung gian giữa xe cá nhân, mà còn là công cụ sản xuất. Một người có thể vừa làm việc ở thành phố, vừa duy trì một mảnh vườn, một công việc phụ ở ngoại ô hoặc nhiều người kinh doanh đi giao hàng bằng bán tải. Chiếc xe vì thế cũng phải đa nhiệm.

Vấn đề là khi bước vào đô thị đông đúc như Hà Nội, mọi phương tiện đều bị đặt vào cùng một mặt bằng đánh giá: Chiếm bao nhiêu diện tích, gây ùn tắc ra sao, có phù hợp hạ tầng hay không?

Đừng vì "nhìn thấy" nó to, chúng ta dễ quy kết nó là nguyên nhân. Một thành phố đông đúc không thể tránh khỏi va chạm lợi ích. Nhưng giữa việc nhìn thấy cái to rồi muốn loại bỏ và việc hiểu đúng bản chất để điều chỉnh, dựa trên kích thước, quy chuẩn... thì sau khi cấm bán tải, sắp tới sẽ có người đòi cấm luôn những chiếc SUV to đùng.

TL