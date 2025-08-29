Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân

Kho bạc Nhà nước duy trì làm việc, thực hiện các nghiệp vụ với ngân hàng thương mại xuyên lễ để kịp đảm bảo tặng quà cho người dân trước 2/9.

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại.

Để đảm bảo tặng quà cho người dân đầy đủ và kịp thời trước 2/9, Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch thanh toán với ngân hàng thương mại trong đợt nghỉ lễ Quốc khách 2/9.

Theo đó, trong thời gian nghỉ lễ, ngày 1-2/9, Kho bạc Nhà nước vẫn duy trì làm việc, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với ngân hàng thương mại.

Thời điểm "cut off time" - ngừng nhận giao dịch trong ngày - được ấn định là 16h. Còn thời điểm dừng đề nghị quyết toán là 16h40.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước đang thực hiện thay đổi, chuẩn hóa mã Ngân hàng 8 số của các ngân hàng thương mại mà đơn vị này mở tài khoản. Tuy nhiên, để kịp tiến độ tặng quà cho người dân, cơ quan này sẽ tạm dừng việc này và triển khai lại khi có thông báo mới.

Kho bạc yêu cầu giám đốc các khu vực chỉ đạo đơn vị trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời báo cáo ngay những vướng mắc phát sinh để Ban quản lý hệ thống thanh toán kịp thời xử lý.

Tới hết ngày 28/8, có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, Agribank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank.

Sắp tới có thể thêm ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Phương Dung