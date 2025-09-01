Kho bạc đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng chi phí tặng quà 2/9

Số tiền giải ngân từ Kho bạc gần 10.429 tỷ đồng tính đến trưa nay, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán được giao.

Kho bạc Nhà nước cho biết đến 11h hôm nay, cả nước có 3.120 trong tổng số 3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc để tổ chức trao quà tặng đến công dân. Số này chiếm tỷ trọng 93,95% tổng số xã phường.

Số tiền giải ngân từ Kho bạc đạt gần 10.429 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để tổ chức chi trả cho người dân.

Theo báo cáo, toàn bộ xã phường thuộc 18 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc để chi trả cho người dân, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hóa.

Các tỉnh thành còn lại đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí.

Kho bạc Nhà nước cho biết họ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy tiến độ giải ngân, đảm bảo kinh phí chi tặng quà cho người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo nghị quyết của Chính phủ, người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả do địa phương bố trí. Việc thực hiện theo hộ gia đình thường trú, số tiền tính theo từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người ủy quyền.

Đến nay, 30 ngân hàng và ví điện tử liên kết với VNeID để phục vụ chi trả chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MB, PVcomBank, HDBank, ShinhanBank, Co-opBank, TPBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBank, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV. Các ví điện tử gồm Viettel Money, MobiFone Money và VNPT Money.

Phương Dung