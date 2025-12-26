Ngày 26/12, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngô Thị Nhung thông tin về tình hình chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 về tinh gọn bộ máy. Cụ thể, số kinh phí chi trả cho 117.073 người thuộc diện nghỉ theo chế độ là 163.482 tỷ đồng.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng chi trả tặng quà người dân dịp 2/9 hơn 10.460 tỷ đồng, đạt 96,89% dự toán.

Ngoài ra theo bà Nhung, hết 24/12, tổng lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, bằng 131% so với dự toán năm 2025 được giao. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, bằng 132,7% dự toán năm.

Năm nay, Kho bạc Nhà nước phát hành 349.509 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 9,78 năm, lãi suất 3,21% mỗi năm (tăng 0,69% so với 2024).

Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngô Thị Nhung phát biểu tại cuộc họp, ngày 26/12. Ảnh: KBNN

Nghị định 178/2024 quy định chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong khi Nghị định 177/2024 áp dụng cho trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Theo Nghị định 178, người còn cách tuổi nghỉ hưu tối đa 10 năm trong điều kiện bình thường, tối đa 5 năm ở vùng đặc biệt khó khăn và đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm và lương hưu không bị trừ tỷ lệ.

Cán bộ, công chức còn hơn hai năm đến tuổi hưu nhưng không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nếu thôi việc sẽ hưởng bốn chế độ gồm trợ cấp thôi việc; trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH; bảo lưu thời gian đóng hoặc nhận BHXH một lần; trợ cấp ba tháng lương để tìm việc.

Viên chức và người lao động nghỉ việc được hưởng các chế độ tương tự, riêng chế độ thứ tư là trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả.

Sau sắp xếp, hệ thống chính quyền địa phương hai cấp còn gần 92.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã. Bộ Nội vụ ước tính giai đoạn 2025–2027 sẽ có khoảng 100.000 công chức thôi việc do sắp xếp bộ máy, trong đó 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi và 15.000 người thôi việc.

Riêng Kho bạc Nhà nước, sau khi tinh gọn theo mô hình 2 cấp từ 1/7, hệ thống tiếp tục sắp xếp lại 20 Kho bạc khu vực, điều chỉnh địa bàn quản lý. Qua đó, họ cắt giảm được 465 đầu mối (tỷ lệ trên 44%), từ 1.047 đơn vị xuống còn 582.

Phương Dung