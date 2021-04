Khinh khí cầu Việt vào top ảnh đẹp nhất trên tạp chí Mỹ

Tác phẩm giành giải đặc biệt của cuộc thi ảnh quốc tế Smithsonian là Into the Crowd (Trong đám đông) của Skyler Wilson, một nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ. Bức ảnh chụp lại những cô gái trong đám đông tham gia chương trình tuần hành Women's March năm 2020 tại Washington, D.C (Mỹ). Các thành viên của bộ lạc Piscataway Conoy dùng hình ảnh màn tay màu đỏ in lên miệng để nâng cao nhận thức về những phụ nữ, bé gái bản địa mất tích và bị giết hại.