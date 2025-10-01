Những vật trang trí đặt trên táp lô xe có nguy cơ gây thương tích cho lái xe và làm hư hại tài sản một cách nặng nề.

Khi vật trang trí trên táp lô xe phản chủ Video: Quang Linh

Trong video là hình ảnh kính lái của một chiếc ôtô bị vỡ nát kính lái do chính vật trang trí đặt trên táp lô bắn vào và gây ra thiệt hại cả chục triệu đồng cho lái xe. Sự cố tưởng chừng hi hữu này lại là lời cảnh báo cho thói quen phổ biến của không ít tài xế trong việc bày biện tượng, thú, vật phong thủy hay chai nước hoa trên táp-lô xe hơi.

Táp-lô của xe vốn là khu vực nhạy cảm, trực diện với ánh nắng mặt trời và chịu tác động nhiệt rất lớn. Khi xe di chuyển hoặc phanh gấp, những vật tưởng như vô hại có thể biến thành "vũ khí" cực kỳ nguy hiểm. Một quả cầu thủy tinh, một tượng đá nhỏ, hay thậm chí là chiếc bật lửa để quên... đều có thể văng mạnh, đập thẳng vào kính lái, gây nứt vỡ hoặc tệ hơn là làm thương tích cho người ngồi trong xe. Trong trường hợp vừa xảy ra, chính vật trang trí đã biến thành lực tác động, khiến kính xe nứt vỡ, buộc chủ xe vừa tốn chi phí sửa chữa, vừa hoảng loạn tinh thần.

Không chỉ nguy cơ va chạm vật lý, những món đồ đặt ở táp lô còn tiềm ẩn rủi ro liên quan đến cháy nổ. Dưới ánh nắng gay gắt, các vật liệu như nhựa, nước hoa dạng xịt, bình cồn khử trùng, hay thủy tinh có thể hấp thụ và hội tụ ánh sáng, tạo thành điểm nóng gây cháy. Đã có nhiều trường hợp xe bốc khói, thậm chí phát hỏa chỉ vì một lọ nước hoa đặt sai chỗ.

Ngoài ra, việc bày biện quá nhiều đồ trên táp-lô còn ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người lái. Một con thú bông nhỏ, một tượng trang trí đặt ngay trước kính lái dễ che khuất những góc quan sát quan trọng, làm giảm khả năng phản ứng trước tình huống bất ngờ trên đường.

Việc trang trí xe xuất phát từ mong muốn tạo không gian cá nhân hoặc mang yếu tố phong thủy. Tuy nhiên, nếu đặt sai vị trí, lợi chưa thấy đâu, mà hại thì cận kề. Thay vì để đồ trên táp-lô, chủ xe nên chọn những vật dụng nhỏ gọn, gắn chắc chắn vào các hốc chuyên dụng hoặc treo gọn gàng. Với những món đồ có giá trị phong thủy, nên đặt cố định tại các vị trí an toàn, tránh tình trạng "tự biến mình thành hung khí" trong khoang xe.

Độc giả Vũ Vũ