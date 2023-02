Khỉ vàng xuất hiện gần khu bay Nội Bài

Khu vực hàng rào an ninh khu bay thuộc sân bay Nội Bài mấy ngày qua xuất hiện một con khỉ màu vàng, nguy cơ xâm nhập gây mất an toàn hàng không.

Sáng 23/2, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, con khỉ màu vàng được nhìn thấy trong các ngày 14/2 và 18/2, tại khu vực gần bốt an ninh V1 của khu bay Nội Bài. Khi có người đến gần, con khỉ lập tức bỏ chạy. Do khỉ chưa xâm nhập vào khu bay nên lực lượng an ninh chưa có biện pháp xử lý.

Theo đại diện sân bay, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc của con khỉ do không có hộ dân nào gần sân bay đăng ký nuôi. Cá thể khỉ này được đánh giá là động vật nhóm 2 - nhóm động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ. Do đó, lãnh đạo sân bay đã yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo chính quyền địa phương có giải pháp bắt giữ và ngăn chặn khỉ xâm nhập vào sân bay.

Nếu khỉ lọt vào khu bay sẽ gây mất an toàn khai thác do máy bay cất hạ cánh thường xuyên, vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu sân bay Nội Bài có giải pháp ngăn ngừa khỉ xâm nhập như giám sát qua camera, kiểm tra tại khu vực hàng rào an ninh khu bay và tổ chức xua đuổi khỉ.

Cục Hàng không cũng đề nghị Chi Cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng khỉ ở gần sân bay.

Trước đây, khu bay từng có chó của người dân xunh quanh nuôi lọt vào gây nguy cơ mất an toàn khai thác. Sân bay Nội Bài đã lập hàng rào an ninh xung quanh khu bay để ngăn chặn động vật xâm nhập.

Đoàn Loan