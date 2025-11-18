Khi Sinner trở thành 'vua sân cứng trong nhà'

Carlos Alcaraz đã khắc phục nhiều điểm yếu, nhưng Jannik Sinner khẳng định anh mới là "vua" trên mặt sân cứng trong nhà, với chức vô địch ATP Finals thứ hai liên tiếp.

Sinner ăn mừng sau khi thắng Alcaraz ở chung kết ATP Finals trên sân Palasport Olimpico, Turin, Italy ngày 16/11/2025. Ảnh: Reuters

Nhiều năm trước, Novak Djokovic từng nói chạm trán Rafael Nadal trên sân đất nện là thử thách lớn nhất của mọi tay vợt. Nhưng đến 2025, việc tham chiếu với huyền thoại Tây Ban Nha đã lỗi thời. Theo Alcaraz, tiêu chuẩn mới cho thách thức đỉnh cao trong quần vợt hiện đại là đối đầu Sinner trên sân cứng trong nhà. Dù rằng, cuộc gặp đầu tiên ở ATP giữa họ diễn ra trên chính mặt sân này tại Rolex Paris Masters 2021, và người chiến thắng khi đó là Alcaraz.

Kể từ cột mốc đó, cả hai đã đi theo những con đường khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu là thống trị quần vợt thế giới. Riêng Sinner đã trở thành cỗ máy bất bại trên mặt sân cứng trong nhà. Tại Turin, Italy tuần qua, anh giành chức vô địch ATP Finals thứ hai liên tiếp mà không thua một set nào, cụ thể là chuỗi 20 set thắng liên tiếp, chỉ cách kỷ lục của Ivan Lendl bốn set. Tay vợt 24 tuổi thậm chí chỉ mất đúng một break trong cả giải đấu, trước chính Alcaraz.

Với năm chức vô địch Masters trong năm 2025, tay vợt Italy hiện có chuỗi 31 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng trong nhà. Thất bại gần nhất của anh ở mặt sân này là chung kết ATP Finals 2023 trước Novak Djokovic. Kể từ 1990, chỉ Djokovic (35 trận) và Roger Federer (33 trận) làm tốt hơn Sinner.

Giống như ở Paris Masters, vị thế thống trị của Sinner dưới mái nhà thi đấu không hề bị lung lay. Dù đối thủ là ai, anh vẫn chơi theo cách của mình. Sinner nói rằng bản thân sẵn sàng thích nghi trước mọi tình huống, nhưng thực tế không cần làm vậy. Trong điều kiện vốn lý tưởng cho lối đánh bóng bạt, phẳng của anh, không đối thủ nào có thể sánh nổi.

Về phần Alcaraz, tâm thế cầu tiến và nỗ lực luyện tập từ đầu giải đã được đền đáp, giúp anh lọt vào trận chung kết lớn đầu tiên trên mặt sân cứng trong nhà. "Tôi chơi không nhiều giải, nhưng tôi cảm thấy mình đều tiến bộ sau mỗi trận đấu", Alcaraz tự nhận xét về trình độ bản thân ở mặt sân cứng trong nhà. "Tôi không có nhiều kinh nghiệm ở điều kiện thi đấu này, phần nào giải thích cho các kết quả trước đây. Nhưng tôi không nghĩ mình là một tay vợt tệ trên sân cứng trong nhà, chỉ là có những người khác giỏi hơn tôi mà thôi".

Trước trận chung kết tại Pala Alpitour cuối tuần qua, chuyên gia Julien Varlet của Canal+, người từng xếp thứ 135 thế giới năm 2003, chỉ ra nhiều cải thiện của Alcaraz so với trước đây. Đầu tiên là việc anh biết dành thời gian để nghỉ ngơi và tự luyện tập tại nhà trước khi đến Turin với 100% động lực và thể lực. Tiếp đến là lối chơi, khi những cú giao bóng một nhanh hơn đã trở thành vũ khí mới của tay vợt 22 tuổi. Quá trình cải thiện cú trái trong suốt năm nay cũng đạt đến giai đoạn hoàn tất.

Ngoài ra, khả năng đón bóng sớm của Alcaraz cũng làm Varlet ấn tượng trong suốt giải. "Cậu ấy đón bóng khi nó đang đi lên, thậm chí không phải ở đỉnh nảy, mà là gần như nửa-volley", HLV đang làm việc tại Thụy Sĩ phân tích. "Mặt sân cứng trong nhà cho phép độ nảy bóng ổn định, nhưng khả năng đón bóng sớm vẫn cần được lưu ý và Carlos làm tôi kinh ngạc. Nếu Alexander Zverev thường đón bóng ở giai đoạn đi xuống, Carlos và Jannik đánh bóng ở giai đoạn nó đi lên".

Ở trận bán kết gặp Felix Auger-Aliassime, một trong những người được đánh giá giỏi nhất thế giới ở sân cứng trong nhà, lối chơi đều đặn như máy đếm nhịp của tay vợt Canada đã bị Alcaraz "xé toạc" bởi óc sáng tạo và sự chắc chắn. Tay vợt sinh ra ở Murcia đã thuần thục một trong những quy tắc cơ bản trên mặt sân cứng trong nhà: chủ động kiểm soát trận đấu.

Alcaraz đánh trả trong trận chung kết ATP Finals với Sinner. Ảnh: Reuters

Đến khi bước vào "kỳ thi cuối kỳ" là gặp Sinner ở chung kết, về khả năng giao bóng, Alcaraz ngang ngửa tay vợt Italy. Trong set đầu tiên, cả hai đều giao bóng và ăn điểm dễ dàng. Dù có một vài pha ngoạn mục "chiêu đãi" khán giả, các game giao bóng của mỗi tay vợt đều không mấy căng thẳng. Thực tế, chỉ một break point được Sinner hóa giải bằng cú giao bóng hai ăn điểm trực tiếp.

Dù bị đau cơ đùi phải ở cuối set một, Alcaraz cố không để điều này ảnh hưởng đến trận đấu. "Tôi đã chơi một thứ quần vợt rất hay đó chứ", anh khẳng định sau trận. "Nếu tôi thua, đó là vì Jannik xuất sắc hơn".

Nhưng Varlet còn chỉ ra rằng một phần nguyên nhân khiến Alcaraz thua Sinner ở chung kết là vì anh đã quá phụ thuộc vào những tiến bộ gần đây. Việc chơi quá chắc chắn, thận trọng dựa trên khả năng bắt bóng cực sớm đã khiến Alcaraz bỏ quên những cú đánh gây sốc.

Phải mất tới 1 giờ 06 phút, các khán giả mới được thấy cú bỏ nhỏ ăn điểm đầu tiên của "Carlitos". Và phải sang set hai, anh mới cố gắng thoát ra khỏi "mô hình" mà Sinner đang làm vua. "Tôi phải thử một cái gì đó", Alcaraz thừa nhận. "Phải tấn công nhiều hơn".

Hệ quả, một break point được chuyển hóa thành công. Đây là break đầu tiên mà Sinner để mất sau 65 game đấu. Song, ngần ấy là không đủ. Chính bằng một cú bỏ nhỏ, Sinner đã đòi lại break ngay trong set hai. Sau đó, không gì có thể ngăn cản anh giành chức vô địch ATP Finals thứ hai trên sân nhà. Turin đã có một trận chung kết trong mơ, giống như ba giải Grand Slam trong 2025.

Kể từ đầu mùa 2024, Sinner và Alcaraz đã cùng tham dự 19 giải đấu và giành được 18 danh hiệu. Madrid 2024 là ngoại lệ duy nhất, với việc Sinner bỏ cuộc ở tứ kết và Alcaraz cũng thất bại ở vòng tương tự trước Andrey Rublev.

Với cách biệt lần lượt 6.890 và 6.340 điểm trước Zverev ở vị trí số ba, Alcaraz và Sinner có thể an tâm bước sang năm 2026 và khả năng sẽ lại gặp nhau đều đặn ở các trận chung kết. Họ gần như không thể bị tách rời, khi qua 16 lần đối đầu chính thức, đã tranh nhau tổng cộng 3.302 điểm. Và kết quả, mỗi người giành đúng... 1.651 điểm.

Hoàng Thông tổng hợp