Khi Sinner 'nói' ra điều thầm kín

Jannik Sinner đang đẩy nhanh cuộc tự cách mạng bản thân theo cách quyết liệt nhất nhằm tạo thế sòng phẳng trong cuộc đua thống trị tennis với Carlos Alcaraz.

Vị trí số một thế giới là cái đích Sinner đang ngắm tới - một sứ mệnh anh tự đặt ra và buộc bản thân phải hoàn thành. Ai cũng thấy điều đó tại Miami Mở rộng, và rồi rõ nét hơn từ trận bán kết gặp Alexander Zverev tại giải Masters 1000 thứ hai trên đất Mỹ.

Sinner mừng chức vô địch, sau chung kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 29/3. Ảnh: Reuters

Zverev, người vừa trở lại số ba thế giới, chơi thứ tennis tốt nhất anh có thể tạo ra lúc này. Tại Miami, tay vợt Đức không chỉ giao bóng hai với tốc độ 209 km/h, anh còn đứng ôm sân nhiều hơn để đánh bóng sớm, từ cả phía thuận và trái tay, nhằm đẩy Sinner lùi sâu vạch cuối sân. Zverev không ngại tràn lưới, tìm kiếm điểm winner từ cú vô-lê.

Sự điều chỉnh mạnh mẽ của Zverev với ý đồ chơi tấn công gắt hơn là hệ quả sau nhiều thất bại cay đắng ở những trận đấu lớn, chỉ vì bản thân chơi cầu toàn và đôi khi thu mình lúc cần chứng tỏ đẳng cấp nhất. Tại Miami, cách tiếp cận này thực sự khiến Sinner khốn đốn ở cuối sân. Anh lép vế trước Zverev trong những pha bóng bền.

Nhưng khi gặp khó, Sinner vẫn làm rất tốt một thứ: giao bóng. Tay vợt Italy ghi tới 15 cú ace để không bị bỏ lại phía sau. Duy trì được thế trận giằng co với đối thủ, Sinner ẩn mình chờ thời cơ tạo sự khác biệt. Điều đó đến ở loạt tie-break bằng cú lốp sắc lẹm khiến Zverev mất phương hướng. Hai điểm tiếp theo, trận đấu kết thúc với thắng lợi cho Sinner.

Bước đến chung kết gặp Jiri Lehecka, Sinner một lần cho thấy anh ngày càng giao bóng hiệu quả, bằng chứng là năm điểm ace liên tiếp để thoát hiểm trong game bị dẫn 0-40. Ở set thứ nhất, Sinner không mất điểm nào khi giao bóng một. Đến set tiếp theo, tay vợt 24 tuổi vượt lên nhờ điểm break trong game bản lề, mở ra cánh cửa tiến đến "Sunshine Double" – vô địch tại Miami và Indian Wells trong cùng một mùa giải.

Sinner mừng một điểm thắng ở chung kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 29/3. Ảnh: Reuters

"Tôi thấy Jannik chơi hay hơn nhiều so với năm ngoái", HLV của Sinner Simone Vagnozzi nhận xét tại Miami Mở rộng. "Từ cú giao bóng đến vô-lê đều tốt hơn".

Sinner không phải mẫu người thích nói nhiều, nhưng không khó để nhận ra khát khao thầm kín anh muốn đoạt lấy, đó là trở lại vị trí số một thế giới. Sinner cũng biết đây là lúc để tấn công Alcaraz. Nhưng không chỉ đơn thuần gặt hái kết quả, Sinner mở rộng mục tiêu hơn: anh muốn chơi thứ tennis hay nhất ở những sự kiện lớn nhất. Làm được vậy, thứ bậc sẽ tự cải thiện.

"Vị trí xếp bậc phản ánh một tay vợt thi đấu như thế nào. Tôi biết vị trí của mình và những cơ hội phía trước", Sinner nói tại Miami. "Tôi nhận thức rõ tình hình lúc này. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chỉ sau một giải đấu. Đó là bản chất của tennis".

Cục diện đã khác sau cú đúp danh hiệu Masters 1000 của Sinner trên đất Mỹ, nhưng đó là sự thay đổi đến từ cách nhìn bên trong làng quần vợt. Thay vì nét hoài nghi như giai đoạn đầu mùa, giờ là sự thán phục xen lẫn khiếp sợ dành cho Sinner.

Tất cả phải ngả mũ khi Sinner trở thành tay vợt đầu tiên lịch sử giành "Sunshine Double" mà không thua set nào, đồng thời nâng cao kỷ lục set thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000 lên con số 34. Tất nhiên, sự nghiệp một tay vợt không được phán xét chỉ bởi hai danh hiệu lớn ở xứ cờ hoa. Sinner hiểu rõ điều ấy.

"Có những thống kê không mang nhiều ý nghĩa", Sinner thẳng thắn. "Thắng set đấu không phải là tất cả. Quan trọng nhất là thắng trận đấu".

Nhiều người đã lo ngại việc Sinner dồn hết sức để thắng 12 trận liên tiếp trên sân cứng trong 3 tuần lễ có thể mang đến niềm vui gần, nhưng ảnh hưởng thể trạng lâu dài. Chọn lối đánh vừa phải, thi đấu với cường độ thấp hơn đôi chút chẳng phải ý tồi cho Sinner. Nhưng anh không làm vậy trong hành trình tìm lại ngôi vị cao nhất trên bảng thứ bậc. Đó là nơi quen thuộc mà Sinner từng ngự trị lâu dài, từ tháng 2/2024 đến tháng 9 năm ngoái.

"Tôi cảm thấy bản thân may mắn vì sở hữu nhiều chiêu thức. Có rất nhiều thứ tôi có thể làm để khiến Carlos cảm thấy khó chịu", Sinner nói thêm. "Đúng là có những lúc tôi không thể hiện được điều đó, nhưng tôi biết khả năng của mình cũng như đối thủ. Chỉ cần bản thân tôi sẵn sàng thôi".

Sinner (phải) chúc mừng Alcaraz, sau khi thua đối thủ ở chung kết Rome Masters 2025. Ảnh: Reuters

Và anh đã sẵn sàng, theo góc nhìn của Vagnozzi cũng như HLV còn lại Darren Cahill. Cả hai đồng ý rằng đừng để vẻ ngoài điềm đạm và phong cách ôn hoà của Sinner đánh lừa. Bên trong, anh vô cùng khát khao chiến thắng, đôi khi mất bình tĩnh. Sinner luôn muốn cải thiện cú quả của bản thân.

Thực tế cho thấy trình độ giao bóng của Sinner đã được nâng thêm cấp độ nữa trong năm 2026. Điển hình là trận thắng Zverev, khi Sinner lép vế ở cuối sân, nhưng vẫn tìm được sự chính xác lúc giao bóng một. Theo thống kê của Courtside Advantage, Sinner là tay vợt giao bóng một mạo hiểm nhất và hiệu quả nhất trong top 10 thế giới. Chỉ số này dựa trên hai yếu tố: tốc độ và khoảng cách giữa vết bóng với vạch giữa sân hoặc vạch biên.

Xét vận tốc trung bình giao bóng một, Sinner đạt 199,6 km/h, chỉ sau Ben Shelton và Zverev – những người sở hữu con số 204,4 km/h. Còn tính điểm chạm của bóng tới các vạch giới hạn, Sinner đứng đầu bảng với thông số chỉ khoảng 46 cm. Kết hợp hai yếu tố này, Sinner được đánh giá là tay vợt giao bóng một mạo hiểm nhưng vẫn hiệu quả.

Mỗi trận thắng càng tiếp thêm sự tự tin cho Sinner không chỉ ở cú giao bóng, mà còn về mục tiêu vượt mặt Alcaraz trên bảng thứ bậc. Trong tennis, các tay vợt ra sân vừa để đấu đồng nghiệp bên kia lưới, vừa là cuộc chiến với chính họ của năm trước. Nhưng vế sau không đúng với Sinner từ giờ đến cuối tháng Tư, bởi anh đã bỏ lỡ giai đoạn này cách đây 12 tháng do phải chấp hành án cấm thi đấu vì liên quan đến chất cấm.

Việc vắng mặt nhiều giải cùng kỳ năm ngoái lại tạo ra cơ hội lớn cho Sinner lúc này. Do chẳng phải bảo vệ điểm số nào đến cuối tháng, mỗi chiến thắng Sinner giành được trong quãng giữa Australia Mở rộng và Rome Masters đều là một món quà. Và cho đến nay, Sinner đang nhận được rất nhiều phần thưởng.

Sinner tập luyện chuẩn bị cho Monte Carlo Masters, giải ATP 1000 đất nện diễn ra tuần này. Ảnh: Reuters

Trước Indian Wells Masters, Alcaraz hơn Sinner tới 3.150 điểm. Quan trọng hơn, Alcaraz vô địch Grand Slam đầu tiên trong năm bằng thứ quần vợt siêu hạng. Lúc ấy, chẳng ai nghĩ Sinner sẽ sớm bắt kịp Alcaraz, nhất là khi tay vợt Italy thể hiện không ổn trong trận thua Novak Djokovic ở Melbourne. Sinner đã lầm lũi rời đi cùng 1.200 bị trừ.

Thế rồi giai đoạn "không điểm" đến. Sau hàng loạt sự kiện, Sinner chỉ còn ít hơn Alcaraz 1.190 điểm. Cả hai chưa đụng độ nhau mùa này, song viễn cảnh đó gần như chẳng thể tránh khỏi, trừ khi có người chấn thương.

Trên sân, một trận đấu giữa Alcaraz và Sinner có lẽ đã cận kề, khi mùa đất nện đã đến. Còn ở bảng thứ bậc, cuộc chiến đó vốn dĩ đã khai màn từ lâu.

