Sinner vô địch Miami, đoạt 'Sunshine Double'

MỹTay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner thắng Jiri Lehecka 6-4, 6-4 ở chung kết Miami Mở rộng hôm 29/3.

Sinner trở thành tay vợt nam đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 giành "Sunshine Double", tức đoạt danh hiệu tại Indian Wells và Miami trong cùng một mùa giải. Tay vợt Italy cũng là người đầu tiên làm được điều này mà không thua một set nào ở cả hai giải.

"Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Lần đầu tiên giành ‘Sunshine Double’, thật không thể tin được", Sinner nói trong cuộc phỏng vấn trên sân Hard Rock, sau trận chung kết. "Đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới vì rất khó đạt được".

Phong độ áp đảo của Sinner giúp anh nâng chuỗi thắng lên 34 set liên tiếp ở cấp độ ATP Masters 1000, tính từ đầu giải Paris Masters năm ngoái. Anh nâng thành tích mùa này lên 19 trận thắng và 2 trận thua.

Sinner (thứ hai từ trái sang) mừng chức vô địch, sau chung kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 29/3. Ảnh: Reuters

Cơn mưa khiến trận đấu bắt đầu muộn 90 phút so với dự kiến. Ngay đầu trận, Sinner nhanh chóng gây áp lực lên Lehecka, người bước vào chung kết mà chưa một lần bị bẻ game giao bóng trong cả giải. Lehecka cứu thành công cả 9 break-point trong 5 trận trước đó, nhưng sớm bị Sinner "bẻ" game.

Tay vợt sở hữu 26 danh hiệu ATP Tour sớm tận dụng break-point và tạo ra tổng cộng 11 cơ hội thắng game đỡ bóng trong trận. Lehecka cố gắng đáp trả khi dẫn 0-40 ở game giao bóng tiếp theo của Sinner. Nhưng tay vợt Italy có liền 5 cú giao bóng một thành công để thoát hiểm.

Trong set đầu, Sinner không thua một điểm nào khi giao bóng một (16/16). Cơn mưa tại Nam Florida quay trở lại sau ba điểm ở set hai, khiến trận đấu lại bị gián đoạn gần 90 phút. Khi trở lại, Lehecka giao bóng dưới sức ở tỷ số 4-4, đánh hỏng cú thuận tay tiếp cận lưới khá đơn giản ở điểm 30-30, mang đến break-point cho Sinner. Tay vợt Italy tận dụng thành công nhờ một cú thuận tay lỗi khác của đối thủ CH Czech.

Trong suốt trận đấu kéo dài 1 giờ 33 phút, Sinner chiếm ưu thế trong các pha đôi công thuận tay. Lehecka thường xuyên tràn lên và giành 13/19 điểm trên lưới, nhưng như vậy vẫn không đủ để vượt qua một Sinner thi đấu hoàn hảo.

"Tôi cố gắng giữ sự ổn định trong những điều kiện thời tiết phức tạp hôm nay, bóng rất nặng nên rất khó để xuyên phá đối thủ", Sinner nói. "Tôi cố gắng vững vàng ở những thời điểm quan trọng và rất vui khi mang chiếc cup này về nhà".

Với 7 danh hiệu ATP Masters 1000, Sinner hiện còn kém tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz 1.190 điểm trên bảng điểm ATP sau màn trình diễn ấn tượng trong tháng này. Tay vợt 24 tuổi lần đầu vô địch Indian Wells và trở thành người thứ tám trong lịch sử hoàn tất "Sunshine Double". Novak Djokovic và Roger Federer là những người đã làm được điều này nhiều lần.

Đối thủ lớn của Sinner là Alcaraz đã khởi đầu hoàn hảo mùa 2026 với chuỗi 16 trận thắng liên tiếp, bao gồm các danh hiệu tại Australia Mở rộng và giải ATP 500 ở Doha. Khi Sinner cũng thăng hoa, cuộc đua cho vị trí số 1 thế giới hứa hẹn sẽ ngày càng gay gắt trong mùa sân đất nện châu Âu.

Lehecka, dù thất bại trong lần đầu góp mặt ở chung kết ATP Masters 1000, dự kiến sẽ đạt thứ bậc cao nhất sự nghiệp là số 14 thế giới trên bảng điểm cập nhật hôm nay.

Các tay vợt đoạt 'Sunshine Double' Năm Jim Courier 1991 Michael Chang 1992 Pete Sampras 1994 Marcelo Rios 1998 Andre Agassi 2001 Roger Federer 2005, 2006, 2017 Novak Djokovic 2011, 2014, 2015, 2016 Jannik Sinner 2026

Vy Anh