Khí nhà kính CO2 cao nhất 800.000 năm

Lượng khí làm nóng hành tinh CO2 trong khí quyển đạt gần 3.300 tỷ tấn, mức cao nhất trong 800.000 năm.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo thường niên về khí hậu do Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc công bố ngày 19/3. Theo đó, nồng độ CO2 trong khí quyển đạt 420 phần triệu (ppm) vào năm 2023, tương đương 3.276 tỷ tấn.

2023 là năm gần nhất đo được dữ liệu đầy đủ. Mức này cao gấp rưỡi so với thời kỳ tiền công nghiệp (280 ppm).

Cũng theo báo cáo, 10 năm qua là thập kỷ nóng nhất của Trái Đất từ trước đến nay, dẫn tới nhiệt độ đại dương tăng cao cùng lượng sông băng sụt giảm kỷ lục, mất 9.000 tỷ tấn kể từ năm 1975.

"Hành tinh của chúng ta đang phát nhiều tín hiệu báo động hơn", António Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói. Ông lưu ý rằng mục tiêu quốc tế nhằm hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C (2,8 độ F) kể từ thời tiền công nghiệp vẫn có thể thực hiện được.

Thực tế, nhiệt độ toàn cầu đã vượt giới hạn 1,5 độ C vào năm ngoái. Giới khoa học cho rằng việc duy trì nhiệt độ vượt giới hạn trong khoảng thời gian dài mới được coi là vi phạm mục tiêu khí hậu.

Báo cáo lý giải hiện tượng nóng lên do các hoạt động của con người như đốt than, dầu và khí đốt, và một phần nhỏ do hiện tượng thời tiết El Nino tự nhiên. Một đợt El Nino hình thành vào tháng 6 năm 2023 và biến mất một năm sau, góp phần phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ Trái Đất.

Hơi nước bốc lên từ một nhà máy điện than ở Grevenbroich, Đức, 2/11/2022. Ảnh: AP

Tình trạng nóng lên toàn cầu góp phần gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, dẫn đến mức độ di cư cao nhất của hệ sinh thái trong 16 năm, góp phần trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng lương thực và thiệt hại kinh tế. Tính riêng 2024, có ít nhất 151 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có.

"Đây là lời cảnh tỉnh rằng chúng ta đang gia tăng rủi ro lên cuộc sống, nền kinh tế và hành tinh của chính mình", Celeste Saulo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, nói.

Các cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một loạt các lệnh hủy bỏ cam kết về khí hậu, đồng thời nghi ngờ tính khoa học mà ông gọi là "trò lừa đảo xanh". Mỹ hiện là quốc gia gây ô nhiễm lớn thứ nhất thế giới trong lịch sử. Nếu tính riêng năm qua, nước này phát thải nhiều thứ hai, sau Trung Quốc.

"Khoa học là không thể chối cãi. Những nỗ lực che giấu khoa học khí hậu không ngăn được cộng đồng cảm nhận tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu", Brenda Ekwurzel, thành viên Liên minh các nhà khoa học quan tâm, một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, nói.

Bảo Bảo (theo AP)