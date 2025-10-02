Khi nào viêm xoang lây nhiễm?

Viêm xoang không lây nhiễm trực tiếp song nếu tiếp xúc trong đợt viêm cấp do nhiễm virus có thể làm tăng nguy cơ lây lan thông qua đường hô hấp.

Khi dịch hoặc chất nhầy bị kẹt trong xoang, vi trùng bắt đầu phát triển và dẫn đến viêm xoang. Các nguyên nhân phổ biến gây viêm xoang gồm virus như virus gây cảm lạnh hoặc cúm, vi khuẩn, nấm, polyp mũi (là những khối u trong mũi), khối u mũi, dị ứng, vẹo vách ngăn (tình trạng vách ngăn giữa các hốc mũi bị cong hoặc lệch tâm).

Viêm xoang cấp tính do rhinovirus, cúm, parainfluenza... lây truyền do các loại virus này có thể lây nhiễm qua tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh khi ho, hắt xì hoặc dùng chung đồ cá nhân. Nếu viêm xoang do virus gây ra có khả năng lây lan sang người khác, gây cảm lạnh, rồi sau đó phát triển thành viêm xoang. Nếu vi khuẩn gây ra viêm xoang thì bệnh không lây nhiễm.

Người mắc bệnh viêm xoang do virus không nên đến nơi đông người, không dùng chung dụng cụ ăn uống và đeo khẩu trang để tránh lây lan cho người khác. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm do viêm xoang thấp, không đáng ngại. Nếu không tiếp xúc quá gần và lâu dài với người bệnh thì khả năng lây nhiễm rất thấp.

Virus gây nhiễm trùng xoang có thể lây truyền khi người bệnh hắt hơi hoặc ho. Che mũi và miệng khi ho, hắt hơi có thể giúp giảm khả năng lây lan nhiễm trùng. Dùng tay chưa được khử khuẩn sau hắt hơi hoặc ho trực tiếp chạm vào người hoặc vật thể khác, chẳng hạn tay nắm cửa cũng làm tăng nguy cơ.

Viêm xoang không biến chứng là bệnh lý lành tính chỉ gây cảm giác khó chịu tại chỗ như nghẹt mũi, chảy mũi hay đau nặng mặt và không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, viêm xoang biến chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh. Phổ biến nhất là biến chứng viêm tai giữa, có thể gây suy giảm thính lực hoặc điếc vĩnh viễn. Các biến chứng nội sọ gây viêm não, màng não có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời, nhất là ở trẻ nhỏ. Viêm xoang cũng có thể gây các biến chứng mắt như song thị hay lồi mắt.

Để phòng bệnh viêm xoang lây nhiễm, mỗi người nên:

Thường xuyên mang khẩu trang khi ra đường hoặc ở trong môi trường bụi bẩn (chẳng hạn khi làm vệ sinh)

Vệ sinh mũi hàng ngày đúng cách

Tránh gió, bụi, khói thuốc lá, khói hương bàn thờ, nhang diệt muỗi, hơi hóa chất

Xì mũi đúng cách

Xông hơi nóng

Rửa hốc mũi

Xoa bóp

Các triệu chứng cần đi khám gồm:

Sốt trên 38,8 độ C

Khó nhìn hoặc nhìn đôi

Sưng và đỏ quanh mắt

Trán sưng

Cổ cứng

Lú lẫn

Đau dữ dội và đau đầu không khỏi

Các triệu chứng xoang kéo dài hơn 12 tuần.

