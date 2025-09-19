Khi nào nên xét nghiệm sốt xuất huyết?

Xét nghiệm kháng nguyên sốt xuất huyết Dengue NS1 nên được thực hiện trong những ngày đầu khi bệnh nhân có triệu chứng sốt.

Sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm trùng do virus lây truyền từ muỗi sang người. Có 4 loại virus sốt xuất huyết khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau gồm Dengue-1 (D2), Dengue-2 (D2), Dengue-3 (D3) và Dengue-4 (D5). Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh là sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ thể, buồn nôn và phát ban.

Kháng nguyên Dengue NS1 là một glycoprotein, được tổng hợp ở cả ở dạng màng tế bào và dạng được bài tiết, xuất hiện trong huyết thanh người nhiễm virus Dengue giai đoạn sớm. Xét nghiệm NS1 giúp chẩn đoán sớm sốt xuất huyết, thường có kết quả nhanh chóng.

Thời điểm nên xét nghiệm sốt xuất huyết

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực hiện khi bệnh nhân sốt từ ngày đầu tiên đến ngày 7. Tuy nhiên, những ngày đầu dễ cho kết quả chính xác hơn, từ ngày 5 trở đi tỷ lệ dương tính thường rất thấp. Ngày đầu tiên vẫn có thể đưa ra kết quả vì thường khi có triệu chứng sốt tức là virus di chuyển trong máu, xét nghiệm dễ phát hiện ra.

Xét nghiệm sốt xuất huyết lấy máu của người bệnh, do đó nên được thực hiện ở cơ sở y tế. Sau khi lấy được mẫu và xử lý xong, nhân viên y tế nhỏ mẫu lên khay thử, chờ xuất hiện các vạch màu. Nếu chỉ một vạch C là âm tính. Nếu có hai vạch C và T thì dương tính, tức mắc bệnh sốt xuất huyết.

Xét nghiệm sốt xuất huyết âm tính giả không?

Loại xét nghiệm này vẫn có khả năng âm tính giả, tức dương tính nhưng kết quả thực âm tính, đặc biệt là người nhiễm virus chủng D2 những ngày đầu. Do đó, những người có triệu chứng nhưng kết quả âm tính thì bác sĩ vẫn không loại trừ, phải theo dõi sát những dấu hiệu của người bệnh, đặc biệt trong ngày 4-5.

Những triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết khá tương đồng với một số bệnh nhiễm siêu vi khác như cúm. Đặc biệt giai đoạn khởi phát của sốt xuất huyết còn giống với bệnh Covid-19 nên dễ bỏ sót. Tâm lý lo ngại đưa trẻ đi bệnh viện của nhiều phụ huynh dẫn đến nguy cơ trẻ bệnh sốt xuất huyết dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bệnh sốt xuất huyết diễn tiến đa dạng, có thể từ nhẹ đến nặng. Đa số người bệnh có thể tự hồi phục, khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi bệnh diễn tiến nặng mà không được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Xét nghiệm giúp phát hiện sớm sốt xuất huyết để bác sĩ theo dõi được quá trình bệnh theo từng ngày và có những biện pháp xử lý thích hợp.

Các dấu hiệu cần đến bệnh viện như xuất huyết niêm mạc như răng, mũi, tiêu hóa; đau bụng vùng gan; nôn nhiều; chân tay ẩm, lạnh; xét nghiệm tiểu cầu giảm nhanh và máu cô đặc; nước tiểu ít; tràn dịch màng phổi, bụng.

Bảo Bảo