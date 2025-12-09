Khi nào mùi vùng kín nam giới báo hiệu bệnh?

Mùi vùng kín nam giới nhẹ, thoảng qua sau một ngày vận động là bình thường, nhưng khi hôi nặng, kéo dài hoặc kèm ngứa, rát có thể là dấu hiệu bệnh lý cần khám bác sĩ.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết vùng dương vật và bìu có nhiều tuyến mồ hôi apocrine, tuyến bã và nếp gấp da. Ở người dài hoặc hẹp bao quy đầu, môi trường ẩm dễ khiến vi khuẩn phát triển, sinh ra mùi. Bình thường, mùi chỉ thoang thoảng, không gây khó chịu. Khi bựa sinh dục ứ đọng hoặc có viêm nhiễm, mùi trở nên hăng, tanh hoặc hôi - dấu hiệu cần chú ý. Nhiều nam giới vì ngại ngùng nên bỏ qua triệu chứng, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe sinh sản và đời sống tình dục.

Một số nguyên nhân gây mùi ở vùng kín nhưng không phải bệnh lý

Đổ mồ hôi nhiều: Đặc biệt khi vận động, mặc quần lót chật hoặc thời tiết nóng.

Ăn thực phẩm nặng mùi: Như tỏi, hành, măng tây, rượu bia có thể thay đổi mùi cơ thể.

Không vệ sinh đúng cách: Không lộn rửa bao quy đầu (ở người chưa cắt), dùng xà phòng sát khuẩn quá mạnh gây mất cân bằng vi sinh. Nhiều người tưởng rằng chỉ cần tắm mỗi ngày là đủ, nhưng nếu không biết cách vệ sinh đúng vùng bao quy đầu, nhất là khi chưa cắt, thì nguy cơ viêm nhiễm và mùi hôi vẫn rất cao.

Thủ dâm không sạch sẽ hoặc quan hệ tình dục không dùng bao cao su, để lại tinh dịch hoặc dịch tiết gây mùi.

Các nguyên nhân này thường cải thiện khi điều chỉnh thói quen. Tuy nhiên, nếu mùi vẫn kéo dài, đặc biệt kèm theo ngứa, rát, nổi ban, tiết dịch, thì cần nghi ngờ bệnh lý.

Những nguyên nhân bệnh lý cần lưu ý

Một số bệnh lý có thể gây mùi khó chịu vùng kín, bao gồm:

Viêm quy đầu - bao quy đầu: Thường gặp ở người dài hoặc hẹp bao quy đầu, do nấm (Candida), vi khuẩn hoặc virus. Viêm bao quy đầu do Candida gây mùi chua hoặc ngọt bất thường, hay tái phát nếu không điều trị triệt để.

Viêm niệu đạo: Do vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục như Chlamydia trachomatis hoặc Neisseria gonorrhoeae, gây mùi tanh, kèm tiểu rát, tiểu mủ.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục: Như mụn rộp sinh dục, giang mai hoặc mụn cóc sinh dục có thể gây mùi do loét, tiết dịch.

Viêm tuyến mồ hôi: Gây áp xe, sưng đau và mùi rất nặng.

Ung thư dương vật: Dù hiếm, nhưng giai đoạn muộn có thể gây loét, mủ và mùi rất khó chịu.

Khi nào mùi vùng kín là dấu hiệu bất thường?

Mùi tanh hôi rõ rệt, không mất đi sau khi tắm.

Kèm theo dịch tiết trắng đục, vàng, mủ.

Có loét, ban đỏ, ngứa rát, đặc biệt ở rãnh quy đầu hoặc lỗ tiểu.

Tiểu buốt, tiểu rắt hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Vùng kín ẩm ướt bất thường, ngay cả khi không vận động.

Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm dịch niệu đạo, PCR tìm tác nhân lây truyền qua đường tình dục, soi tươi bựa sinh dục, xét nghiệm nước tiểu hoặc máu để xác định nguyên nhân và điều trị.

Xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Cách chăm sóc và phòng ngừa mùi vùng kín

Nam giới có thể giữ vùng kín luôn sạch sẽ và thơm tho bằng cách:

Vệ sinh mỗi ngày, nhẹ nhàng, lộn rửa bao quy đầu (nếu chưa cắt).

Thấm khô sau khi tắm hoặc vận động nhiều, tránh để ẩm ướt kéo dài.

Dùng đồ lót cotton thoáng khí, thay hằng ngày.

Tránh dùng xà phòng sát khuẩn mạnh, vì dễ gây mất cân bằng vi sinh.

Cắt bao quy đầu nếu bị dài, hẹp gây ứ đọng dịch.

Quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su.

Lê Phương