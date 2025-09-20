Khi giáo viên khước từ

Đã lâu, tôi không còn đứng lớp trong vai trò giáo viên chủ nhiệm. Nhưng cuộc trò chuyện gần đây với một người bạn, hiện là giáo viên mầm non, đã đưa tôi trở lại không gian trường lớp, qua một lát cắt nhỏ mà sâu sắc, nơi quy định và việc thuận lòng phụ huynh đan xen, thách thức những người làm nghề.

Bạn tôi chủ nhiệm lớp Lá, lứa tuổi "bản lề" chuẩn bị vào lớp 1. Trong buổi họp đầu năm, một yêu cầu quen thuộc được phụ huynh đưa ra: mong muốn con được học viết trước. Điều này không khó hiểu. Trong một xã hội luôn đề cao "lợi thế đầu đời", nhiều phụ huynh tin rằng việc học sớm sẽ giúp con em mình bớt bỡ ngỡ khi vào tiểu học.

Nhưng có một rào cản: theo quy định của trường, giáo viên mầm non không được dạy viết chữ, đó là nội dung thuộc về chương trình tiểu học.

Một số giáo viên trong trường lặng lẽ chiều lòng phụ huynh, tổ chức dạy viết chữ "ngoài luồng". Nhưng bạn tôi thì không. Không phải vì bạn cứng nhắc, mà vì bạn tin vào điều đúng đắn hơn: bảo vệ sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Quy định, không chỉ là một giới hạn hành chính, mà còn là kim chỉ nam để đảm bảo sự phát triển phù hợp cho trẻ. Ở độ tuổi 5-6, bàn tay của trẻ vẫn còn non yếu; khả năng phối hợp vận động giữa mắt, tai, tay, chân chưa hoàn thiện. Việc dạy trẻ học viết chữ quá sớm có thể gây áp lực, làm giảm hứng thú học tập, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất.

Bạn tôi đã chọn cách đối diện với áp lực từ phụ huynh không phải bằng sự chống chế, mà bằng sự chân thành và hiểu biết. Trong buổi họp phụ huynh, thay vì từ chối thẳng thừng, bạn chia sẻ về phương pháp sư phạm, về lý luận giáo dục, và về cách trẻ 5-6 tuổi học tập hiệu quả nhất. Bạn giải thích rằng, thay vì tập viết khi cơ thể chưa sẵn sàng, các em được làm quen với chữ và số qua hình ảnh, âm thanh; được tham gia các hoạt động rèn luyện phản xạ vận động; và sau đó là tập tô, làm quen với cách cầm bút, tư thế ngồi và nét chữ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Không vội vàng. Không cưỡng ép. Mỗi đứa trẻ là một mầm cây, và người giáo viên là người kiên nhẫn chờ đợi nhịp lớn lên riêng của từng em.

Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định hay đáp ứng mong muốn của phụ huynh. Nó là câu chuyện về sự đồng hành. Buổi họp phụ huynh không chỉ là nơi để thông báo, mà còn là cơ hội để giáo viên và phụ huynh cùng thấu hiểu và xây dựng niềm tin. Khi phụ huynh mang đến lo lắng về tương lai của con, bạn tôi mang đến cho họ một góc nhìn khác: giáo dục không phải là cuộc chạy đua để đạt được những cột mốc sớm nhất, mà là hành trình nuôi dưỡng, để trẻ phát triển toàn diện và bền vững.

Tôi nghe bạn kể, lòng chợt thấy dịu. Trong bối cảnh giáo dục hôm nay, nơi áp lực từ nhiều phía - từ phụ huynh, xã hội, đến hệ thống - khiến giáo viên rơi vào lằn ranh giữa "chiều lòng" và "giữ đúng", vẫn có những người lặng lẽ giữ gìn lẽ phải. Họ không chỉ tuân thủ quy định, mà còn bảo vệ nó bằng kiến thức, bằng sự chân thành, và bằng tình yêu dành cho học sinh.

Hành trình làm nghề giáo chưa bao giờ dễ dàng. Đó là hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng can đảm, và cả sự chiến đấu vì điều đúng đắn không phải vì bản thân, mà vì những học sinh thân yêu. Câu chuyện của bạn tôi chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng nó nhắc nhở rằng, trong giáo dục, lẽ phải không chỉ nằm ở quy định, mà còn ở cách chúng ta hiểu và áp dụng nó để mang lại điều tốt đẹp nhất cho trẻ.

Những buổi họp phụ huynh, vì thế, không chỉ là nơi để giải quyết lo lắng, mà còn là khởi đầu cho sự đồng hành đúng nghĩa. Nơi phụ huynh không chỉ mang về niềm tin, mà còn mang về một góc nhìn mới: rằng giáo dục là sự kiên nhẫn, là niềm tin vào nhịp lớn lên của từng mầm cây, và là hành trình chung của cả thầy cô lẫn cha mẹ.

Tôi tin rằng, nếu có nhiều hơn những giáo viên như bạn tôi, những người giữ vững lẽ phải bằng sự chân thành và hiểu biết, giáo dục sẽ luôn là nơi để hy vọng.

Lê Tất Tiến