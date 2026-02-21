Tưởng đâu một màn trổ tài ghi điểm tuyệt đối, ai ngờ thành phẩm lại khiến cả nhà… đứng hình mất 5 giây.

Một đoạn video đang khiến cư dân mạng bật cười khi ghi lại khoảnh khắc các cô con gái hăng hái vào bếp chặt gà phụ mẹ. Tinh thần thì rất đáng khen, khí thế cũng đầy quyết tâm, nhưng thành phẩm lại đi theo hướng không ai ngờ tới. Thay vì một đĩa thịt gà gọn gàng, vuông vức, bắt mắt nhìn là muốn ăn ngay, trước mắt gia đình là một "tác phẩm" be bét, miếng to miếng nhỏ chẳng theo quy luật nào.

Khi con gái vào bếp chặt gà hộ mẹ và cái kết 'khó nuốt'

>> Mẹ giận tím mặt vì cách con gái luộc nửa con gà

Nhìn tổng thể, nhiều người hài hước nhận xét đây giống như gà vừa trải qua một trận "động đất" trong bếp. Dù vậy, điều khiến dân mạng thích thú không phải là kỹ năng dao kéo, mà chính là sự nhiệt tình và biểu cảm vừa ngượng vừa buồn cười của nhân vật chính. Bởi lẽ trong căn bếp gia đình, đôi khi tiếng cười còn quan trọng hơn một đĩa thức ăn hoàn hảo. Và biết đâu sau vài lần "thử nghiệm", cô con gái đảm đang ấy sẽ khiến cả nhà phải trầm trồ thật sự.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà