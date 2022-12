Khi các vị thần chơi xúc xắc cho Messi và Maradona

Cả Maradona và Messi đều được các vị thần đổ xúc xắc dự chung kết World Cup hai lần, nhưng thứ tự chiến thắng khác nhau.

The Gods may throw the dice (Khi các vị thần chơi xúc xắc). Đó là lời của bài hát The Winners Takes it All (Người chiến thắng có tất cả) của nhóm nhạc ABBA.

Bây giờ, hãy tưởng tượng Thượng đế tạo ra Diego Maradona. Ông có dự định cho người này thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Argentina. Mà đã là cầu thủ vĩ đại nhất thì phải lọt vào chung kết của giải đấu vĩ đại nhất, sau đó chiến thắng và nâng cúp. Giải đấu ấy chính là World Cup.

Câu hỏi được đặt ra là: Maradona nên lọt vào bao nhiêu cái chung kết World Cup? Để xác định điều này, Thượng Đế quyết định lấy xúc xắc ra đổ. Giờ là lúc chúng ta hiểu được hàm ý của câu Khi các vị thần chơi xúc xắc.

Thần thánh là những thực thể siêu việt nhất. Họ có quyền quyết định vận mệnh của mọi thứ, của mọi con người trên thế gian. Nhưng thay vì có thể ban tặng một lượng đặc ân tùy cách họ muốn, họ lại chọn phó mặc những quyết định cho một thế lực còn khó lường hơn: sự may rủi. Xúc xắc dừng lại ở con số hai.

Như vậy Maradona sẽ lọt vào hai kỳ chung kết World Cup. Sau đó, ngài đổ tiếp xúc xắc để xác định số kỳ chung kết mà Maradona sẽ thắng. Con số dừng lại ở số một. Như vậy Maradona sẽ vô địch một kỳ World Cup, và về nhì kỳ còn lại. Thượng Đế sau đó lập trình số phận của Maradona như vậy, rồi sau đó đi nghỉ. Kết quả sau đó chúng ta đều biết: Maradona vô địch World Cup 1986, về nhì 1990.

Trong khoảng thời gian nghỉ, ngài bỗng dưng nảy ra ý tưởng tạo ra một cầu thủ Argentina sẽ còn vĩ đại hơn Maradona. Tiêu chí cũng giống như trên, cầu thủ này sẽ phải lọt vào chung kết World Cup và phải vô địch nó.

Tuy nhiên, thay vì cho luôn cầu thủ này vô địch nhiều hơn Maradona, ngài vẫn quyết định lấy xúc xắc ra đổ. Con số đầu tiên lại là số hai, tức là cầu thủ này cũng sẽ lọt vào hai lần chung kết World Cup. Ngài tiếp tục đổ để xác định số lần vô địch. Đáng buồn thay, con số này dừng lại ở số một.

Thượng Đế lúc này thấy thất vọng, bởi nếu là vậy thì thành người này cũng chỉ bằng Maradona mà thôi: vô địch một lần và về nhì một lần, thế thì làm sao vĩ đại hơn được. Ngài có thể phá lệ và tạo ra một con số khác, nhưng danh dự của bản thân không cho phép ngài làm điều đó. Ngài đã phó mặc quyết định của mình cho sự may rủi, thì ngài phải thực hiện theo những con số mà nó đưa ra.

Đây là lúc ngài nảy ra cao kiến. Nếu vậy hãy cho người này nếm trải thất bại ở kỳ chung kết đầu tiên, sau đó nếm vinh quang ở kỳ chung kết cuối cùng. Với Maradona, chiến thắng năm 1986 huy hoàng đến nỗi nó làm lu mờ thất bại 1990, bởi vì lúc đó mọi người đều cho rằng dẫu sao Maradona cũng đã vô địch trước đó, nên chẳng sao cả nếu có thất bại kỳ này.

Đến giờ, mọi người nhắc tới Maradona chỉ luôn nhắc tới World Cup 1986. Còn cầu thủ sẽ vĩ đại hơn Maradona, cả thế giới trở nên thất vọng khi cậu gục ngã ở cửa thiên đường năm 2014. Tấm hình mà cậu nhìn vào chiếc cúp năm đó sẽ trở thành tấm hình thể thao nổi bật nhất của thời đại cậu sống.

Messi sau khi thua tuyển Đức tại World Cup 2014. Ảnh: Bao Tailiang

Thất bại của cậu sẽ được cả thế giới gặm nhấm suốt mấy năm tiếp theo. Nhưng rồi cậu sẽ trở lại một cách huy hoàng nhất có thể để giành lấy vinh quang 8 năm sau. Khi ấy, chiến thắng của cậu sẽ càng trở nên nổi bật hơn, bởi nó là vinh quang có được nhờ thoát khỏi bóng tối.

Trận thua của cậu sẽ trở thành thứ làm chiến thắng của cậu trở nên kỳ vĩ hơn và truyền cảm hứng hơn. Cả thế giới sẽ dõi theo và ủng hộ cậu, sau đó trở nên vỡ òa khi cậu chạm tay vào chiếc cúp.

Cậu sẽ đem lại cho thế giới cảm xúc lớn hơn cả khi Maradona vô địch, dẫu cho thành tích của cậu ở World Cup cũng y như ông ấy. Sự khác nhau chính là thứ tự vô địch mà thôi.

Thượng Đế sau đó bắt tay vào việc, và ngài chọn thị trấn Rosario (thị trấn nơi Messi lớn lên) ở Argentina là nơi bắt đầu.

Trần Nguyễn Duy Tùng

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.