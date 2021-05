Khi Britney Spears lên tiếng

Trang cá nhân của Britney Spears thường đăng những video tập nhảy vui vẻ, năng động, trong khi nhiều người đồn cô đang sống như tù nhân.

Mới đây, giọng ca Toxic bất ngờ chỉ trích các bộ phim tài liệu khai thác bê bối cuộc đời cô. "Tôi cảm thấy được tâng bốc. Tuy nhiên, chúng thật đạo đức giả. Họ chê trách truyền thông soi mói cuộc đời tôi và sau đó làm điều tương tự", Britney viết trên Instagram hôm 3/5 cùng một video tập nhảy tại nhà riêng.

Britney Spears tập nhảy tại nhà Britney Spears đăng video tập nhảy tại nhà riêng cùng dòng trạng thái chỉ trích loạt phim tài liệu về cuộc đời cô. Video: Britney Spears Instagram.

Britney Spears mong mọi người để quá khứ nhiều đau khổ "ngủ yên". Cô nhắn nhủ người hâm mộ rằng bản thân vẫn luôn sống lạc quan, tích cực: "Tại sao lại bôi đậm lại quãng thời gian đáng quên đã xảy ra từ lâu đó. Tôi có nhiều chuyến đi đáng mong chờ ngay trong mùa hè. Tôi muốn đến các phòng tập nhảy. Tôi muốn xây một bể cá koi nhỏ ở sân sau. Tôi biết mình kỳ quặc. Tuy nhiên, những điều nhỏ bé đó khiến tôi cảm thấy biết ơn".

Hồi tháng 2, tờ New York Times phát hành bộ phim tài liệu Framing Britney Spears, khai thác hành trình từ sao nhí thành "công chúa nhạc pop" và những biến cố khiến cô phải điều trị sức khỏe tâm thần trong nhiều năm. Đạo diễn Samantha Stark cho biết tìm mọi cách liên hệ phỏng vấn Britney nhưng không thành công.

Framing Britney Spears Trailer Trailer "Framing Britney Spears". Video: NY Times.

Sau khi phim phát hành, trên mạng xã hội, Britney Spears viết chỉ muốn làm người bình thường và tận hưởng cuộc sống. Ngày 30/3, trang Instagram của cô đăng bài cho biết khóc hai tuần vì Framing Britney Spears: "Tôi không xem phim nhưng xấu hổ vì cách nó khai thác cuộc đời mình. Tôi khóc suốt hai tuần và thỉnh thoảng vẫn khóc thêm. Tôi luôn cố gắng tự giữ bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Tôi không hoàn hảo. Hoàn hảo thật nhàm chán".

Việc nữ ca sĩ liên tiếp chỉ trích bộ phim tài liệu về cuộc đời mình gây chú ý. Một số đặt câu hỏi liệu truyền thông và người hâm mộ đang soi mói đời tư quá mức khiến ca sĩ phản kháng sau nhiều năm im lặng. Trong khi đó, nhiều người nghi ngờ tính chân thực của các bài viết trên mạng xã hội của Britney.

Trong buổi livestream hôm 5/5, các MC của kênh truyền hình ET Canada cho biết bất ngờ trước những dòng chỉ trích. Người dẫn chương trình Graeme O'Neil cho rằng Framing Britney Spears đưa góc nhìn cảm thông với ca sĩ và có thể giúp cô ghi điểm tại phiên tòa đòi xóa quyền giám hộ. "Lần đầu tiên tôi nghĩ Britney Spears thực sự không tự viết trên mạng xã hội suốt thời gian qua", anh nói.

MC Keshia Chanté cho rằng những video tập nhảy được Britney Spears quay trong lúc rảnh rỗi. Sau đó, êkíp của cô sử dụng chúng để tự viết những dòng trạng thái trên Instagram. "Tôi muốn các bộ phim tài liệu tiếp tục được phát hành. Britney biết mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cô ấy xuất hiện 5 phút và nói rằng mình vẫn ổn. Người hâm mộ sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi trực tiếp thấy cô ấy nói điều đó", Chanté nói. Dưới bài viết của Britney, một người hâm mộ cũng để lại bình luận: "Hãy trực tiếp nói điều đó trên video và chúng tôi sẽ tin", thu hút gần 7.000 lượt thích.

Nhiều người cho rằng tất cả bị êkíp của cha cô - ông Jamie Spears - dàn dựng. Từ lâu, một nhóm fan nghi ngờ ông Jamie Spears đứng sau trang Instagram của con gái, kênh duy nhất Britney cập nhật thông tin và hình ảnh mới. Trong phim tài liệu The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship trên BBC mới đây, Billy Brasfield - thợ trang điểm từng làm việc với Britney - nghi ngờ ca sĩ bị bắt viết những điều theo yêu cầu.

Những nghi ngờ dựa trên suy luận và đồn đoán. Năm 2019, ca sĩ thông báo ngừng biểu diễn sau khi ông Jamie Spears suýt chết vì một căn bệnh đường ruột. Trên Instagram, cô cho biết muốn dành thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Tuy nhiên, các trang tin tại Mỹ phát hiện ca sĩ sau đó được đưa đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần trong vài tuần thay vì ở nhà chăm sóc cha như thông tin viết trên mạng xã hội.

Ông Jamie Spears (trái) giữ quyền giám hộ con gái Britney Spears từ năm 2008. Ảnh: Britney Spears Instagram.

Suốt hai năm qua, ca sĩ thường xuyên đăng những video tập nhảy tại nhà riêng kèm các dòng trạng thái trấn an rằng bản thân vẫn ổn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không yên tâm vì chưa từng tận mắt chứng kiến Britney nói ra những điều đó. Đông đảo fan kêu gọi Britney Spears đăng video nói lên những điều cô nghĩ, thay vì viết chúng dưới những video tập nhảy. Số khác mong ca sĩ tự sản xuất phim tài liệu, viết tự truyện hoặc lên sóng truyền hình với Oprah Winfrey để giải đáp thắc mắc.

Britney Spears sẽ trực tiếp ra tòa ngày 23/6 trong phiên xử xin bỏ quyền giám hộ của cha ruột - Jamie Spears. Lần gần nhất ca sĩ xuất hiện tại tòa án là ngày 10/5/2019. Tuy nhiên, hai phía nhiều khả năng yêu cầu giữ bí mật mọi phát biểu. Ông Jamie Spears giữ quyền giám hộ Britney Spears từ năm 2008, sau khi con gái tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ. Ông được trả khoảng 130.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) hàng năm nhờ vai trò này. Những năm gần đây, Britney liên tục xin tòa bỏ quyền giám hộ nhưng không thành công.

Năm ngoái, hơn 100.000 người ký vào đơn nộp lên Nhà Trắng, yêu cầu chính phủ can thiệp vào phiên tòa về quyền giám hộ của Britney Spears. Fan cho rằng ca sĩ không có biểu hiện bất ổn tâm lý, vẫn biểu diễn và phát hành nhạc một cách bình thường trong nhiều năm qua. Sau lá đơn, Britney Spears được quyền tự thuê luật sư cho phiên tòa thay vì bị chỉ định như trước.

Đạt Phan