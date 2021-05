Britney Spears chê phim tài liệu về cuộc đời cô

Ca sĩ Britney Spears cho rằng phim tài liệu "Framing Britney Spears" thể hiện đạo đức giả.

Ngày 3/5, Spears viết trên Instagram: "Tôi không nghĩ năm mới sẽ tồi tệ thế này. Nhiều phim tài liệu soi xét cuộc đời tôi ra mắt trong năm qua. Tôi không biết nói gì ngoài việc cảm thấy được tâng bốc. Tuy nhiên, chúng thật đạo đức giả. Họ chỉ trích truyền thông soi mói cuộc đời tôi và sau đó làm điều tương tự. Tôi từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng cũng có nhiều quãng thời gian tuyệt vời. Tôi nghĩ thế giới này chú ý hơn tới những điều tiêu cực".

Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: AFP.

Tháng 2, tờ New York Times phát hành phim tài liệu Framing Britney Spears do Samantha Stark chỉ đạo sản xuất. Tác phẩm tái hiện những góc khuất trong cuộc sống "công chúa nhạc Pop", mặt trái của việc nổi tiếng sớm. Sự khắt khe quá mức của dư luận đã khiến cô gặp nhiều vấn đề tâm lý từ thập niên 2000 và phải chịu sự giám hộ của gia đình. Ở tuổi 40, cô không được tự do bầu cử, gặp gỡ các con, quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn, sử dụng mạng xã hội...

Cuối tháng 3, Britney Spears cho biết không xem phim tài liệu về cuộc đời mình. Tuy nhiên, cô khóc suốt hai tuần vì xấu hổ khi nghe người khác bàn tán về nó. "Tôi không xem cả phim nhưng qua những gì thấy được, tôi xấu hổ vì cách họ khai thác cuộc đời mình. Tôi khóc suốt hai tuần và thỉnh thoảng vẫn tiếp tục khóc. Tôi luôn cố gắng tự giữ tinh thần vui vẻ... Tôi không hoàn hảo. Hoàn hảo thật buồn tẻ. Tôi ở đây để lan truyền lòng tốt", ca sĩ viết trên Instagram.

Framing Britney Spears Trailer Trailer "Framing Britney Spears", Video: NY Times.

Britney Spears sẽ ra tòa ngày 23/6 trong phiên xử xin bỏ quyền giám hộ của cha ruột - Jamie Spears. Lần gần nhất ca sĩ xuất hiện tại tòa án là ngày 10/5/2019. Jamie Spears giữ quyền giám hộ Britney Spears từ năm 2008, sau khi con gái tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ. Ông được trả khoảng 130.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) hàng năm nhờ vai trò này. Những năm gần đây, Britney liên tục xin tòa bỏ quyền giám hộ nhưng không thành công.

Phương Mai (theo EW)