Khen thưởng ân nhân cứu 40 người nhảy sông thoát khỏi casino

An Giang6 người lao ra cứu nhóm lao động nhảy sông thoát khỏi "địa ngục casino" ở Campuchia được cơ quan chức năng khen thưởng vì có hành động dũng cảm.

Chiều 25/8, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã và Chủ tịch huyện An Phú đã tặng bằng khen các anh Mai Văn Hùng, Ngô Văn Sẹn, Lê Bình Hổ, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Thành Công, và Nguyễn Văn Trường, 20-48 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình vì đã có hành động dũng cảm, cứu người.

6 người được công an tỉnh tặng giấy khen. Ảnh: Vũ Phương

Một tuần trước, 42 người Việt bị giam giữ, bắt buộc làm việc ở sòng bài Campuchia đã liều mạng chống trả nhóm lính canh sòng bạc, nhảy xuống sông bơi về nước. Khi phát hiện, 6 người này đã lao ra cứu, giúp nhóm lao động trốn thoát thành công.

"Các anh đã không màng nguy hiểm, mưu trí cứu rất nhiều người trong điều kiện khó khăn, nước chảy xiết", đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an tỉnh An Giang nói khi trao bằng khen.

Sông Bình Di nơi 42 lao động nhảy xuống bơi về Việt Nam, mùa này nước chảy xiết do lũ đang về. Ảnh: Ngọc Tài

Sau khi sự việc xảy ra, giới chức Campuchia kiểm tra và bắt giữ quản lý sòng bài nơi 42 người Việt chạy trốn.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh này đang tập trung điều tra triệt phá đường dây mua bán người, đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Ngọc Tài - Quỳnh Như