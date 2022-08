Hai người bị khởi tố vì liên quan vụ đào thoát khỏi casino 'địa ngục'

An GiangNguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh bị cáo buộc đưa nhiều người vượt biên trái phép qua Campuchia làm việc trong casino "địa ngục" khiến họ phải đào thoát.

Chiều 22/8, Lệ, 42 tuổi; Danh, 34 tuổi, bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra, hồi đầu năm, Lệ được một người không rõ lai lịch rủ tham gia đưa người trốn qua Campuchia làm việc, trả công 100.000 đồng cho mỗi trường hợp. Bà này giao cho Danh nhiệm vụ đón những lao động, đưa đến bến sông phía Việt Nam. Từ đây, Lệ đưa sang Campuchia làm việc tại các casino.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định hai bị can đưa trót lọt 8 trường hợp. Trong đó có 6 người nằm trong nhóm 42 người phải đào thoát khỏi casino Golden Phoenix thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia).

Danh và Lệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Hôm 18/8, không chịu nổi cảnh giam cầm, những lao động này đã liều mạng chống trả nhóm lính canh sòng bạc, nhảy xuống sông bơi về nước. 40 người trốn thoát thành công, một người bị nước cuốn trôi đã tìm thấy thi thể, một người bị bắt lại.

Ngay sau đó, Việt Nam đã đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân nhóm người Việt chạy khỏi casino. Công an tỉnh An Giang cũng đã làm việc với Công an tỉnh Kandal, đề nghị kiểm tra các sòng bạc, rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam.

Truyền thông Campuchia hôm nay dẫn lời tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú, cho biết ông đã chỉ huy một nhóm tới kiểm tra casino Golden Phoenix. Một người Trung Quốc là quản lý casino đã thừa nhận hành vi cưỡng bức những lao động.

Ngọc Tài