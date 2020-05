Khẩu trang thiết yếu với khách hàng không

MỹNếu có thể vi vu khắp thế giới hậu Covid-19, cách chúng ta bay sẽ rất khác với những gì đã quen.

Trong khi nhiều người vẫn còn nghi ngờ về lợi ích thực sự của khẩu trang y tế, các hãng hàng không trên khắp thế giới đang khiến chúng trở thành vật phẩm thiết yếu và bắt buộc trên các chuyến bay. Hướng dẫn an toàn bay mới mà hành khách sớm phải quen thuộc khi chuẩn bị cất cánh sẽ là: "Quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và đeo khẩu trang".

Một gia đình du khách Mỹ đang chờ để lên một chuyến bay hồi hương về Miami, Florida từ sân bay Silvio Pettirossi ở Luque, Paraguay vào cuối tháng 4. Ảnh: Saenz/AP.

Nhiều hãng bay, đặc biệt tại Mỹ, đã bắt buộc các tiếp viên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và hành khách trong các chuyến bay. Nhiều hãng lớn yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang khi lên máy bay.

Tính từ ngày 4/5, các hãng như JetBlue, Delta Air Lines và American Airlines chỉ cho phép hành khách bay khi đeo khẩu trang. Không chỉ thế, hành khách phải thực hiện việc đeo khẩu trang từ sảnh làm thủ tục, qua các quầy check-in, kiểm soát an ninh, cổng lên máy bay và suốt thời gian bay, ngoại trừ lúc ăn, theo thông báo từ hãng Delta. Từ đầu tháng 5, United Airlines cung cấp khẩu trang cho khách để họ chủ động hơn trong việc sử dụng.

Tại Canada, các hãng hàng không cũng yêu cầu khách đeo khẩu trang, tương tự với Malaysia Airlines. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyến nghị hành khách nên đeo khẩu trang y tế hoặc vải tại những nơi công cộng và khi đi máy bay. Ý kiến khác cho rằng việc đeo khẩu trang là cách khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa như đứng cách nhau 1,5 m và rửa tay thường xuyên, diệt khuẩn.

WHO lại đưa ra quan ngại về việc thổi phồng công hiệu của khẩu trang, khi trên thực tế nó không bảo vệ con người khỏi sự lây nhiễm. Thậm chí, việc đeo khẩu trang có thể khiến mọi người chủ quan, nghĩ rằng mình đã an toàn và ít tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khác như giãn cách xã hội, vệ sinh tay... Tuy nhiên, theo bác sĩ, phi công Peter Tippett, việc tất cả hành khách dùng khẩu trang trên máy bay và sân bay sẽ giúp mọi người an toàn hơn.

