Khẩu trang dạng khăn ống cho runner

Khẩu trang dạng khăn ống che mặt và cổ, được nhiều VĐV ưa chuộng nhờ thông thoáng, đa chức năng mà vẫn có thể giảm nguy cơ lây lan nCoV.

Trong bối cảnh Covid-19 lây lan nhanh, mọi người được khuyến cáo rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Ở những nơi đã được nới lỏng phong tỏa hoặc giãn cách, nhiều runner tiếp tục duy trì thói quen chạy bộ ở cung đường vắng, cách giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với người xung quanh, không chạy theo nhóm và thủ sẵn khẩu trang.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, bịt kín mặt khi chạy tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây khó thở, mệt mỏi và đổ nhiều mồ hôi hơn. Trang Podiumrunner gợi ý runner nên dùng tấm che mặt dạng khăn ống làm từ vải, vừa hợp tiêu chí an toàn thời dịch, vừa tạo thoải mái cho người chạy.

Khẩu trang khăn ống may bằng vải kỹ thuật mỏng, thoáng khí, có độ co giãn cao.

Theo Podiumrunner, từ năm 1986, các VĐV chạy việt dã đã sử dụng khăn ống trong các cuộc thi khắc nghiệt như giải Marathon des Sables hay Badwater 135. Dạng khẩu trang này quấn quanh cổ và mặt, có tác dụng chống nắng, tránh côn trùng đốt hoặc ngừa cát, bụi bay vào miệng. Một số nhét thêm đá lạnh trên vùng cổ của khăn để hạ nhiệt cơ thể.

Dianette Wells - chân chạy của giải The Planet Atacama Crossing - đã thực hiện hành trình 7 ngày trên sa mạc Chile cùng chiếc khăn ống. Theo nữ VĐV, phụ kiện may bằng vải kỹ thuật mỏng, thoáng khí, có độ co giãn cao, rất tiện dụng. Cô cho biết: "Nếu không có khăn ống, tôi sẽ không cân nhắc leo lên đỉnh núi tuyết, đua xuyên rừng rậm hay chạy qua sa mạc".

Nhà vô địch giải Hardrock 100 - nữ VĐV Darcy Piceu - cũng có thói quen dùng khăn ống khi thi đấu và tập luyện. Với chân chạy người Mỹ, phụ kiện có thể đội trên đầu giữ ấm trong đường đèo, hoặc gắn thêm đèn pha khi chạy đêm mà không gây khó chịu. Trong thời dịch này, cô thường đeo vòng qua cổ, kéo lên che mũi và miệng nếu tiếp xúc với người khác. Theo Darcy, đeo loại khẩu trang này cũng là cách cô luyện tập cho cuộc đua ở địa hình cao, ít oxy hơn thông thường.

Một số người sẽ chọn khẩu trang truyền thống, thiết kế nhỏ gọn, trang bị nhiều lớp kháng khuẩn, che mặt và cố định bằng dây đeo qua tai khi tập luyện bên ngoài. Nhưng VĐV Dianette Wells cho rằng loại này không dễ thở, tính tiện ích thấp hơn khăn ống. Theo Wells, cô còn dùng phụ kiện thay cho áo ống khi tham gia cuộc đua trong tiết trời nóng bức ở đảo Borneo (Malaysia).

Dù vậy, khi đi vào vùng dịch, khăn ống không thể thay thế khẩu trang y tế vì khả năng ngăn giọt bắn và virus thấp hơn so với mặt nạ chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu so sánh với các mẫu che mặt tự chế từ áo phông cũ, vỏ gối, các loại khăn ống làm từ vải kỹ thuật có nhiều chức năng và mang đến sự thoải mái hơn với người chạy.

Tuệ Khương (Theo Podiumrunner)