Khảo sát tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026

Để đưa các chủ trương lớn đi vào đời sống, tạo xung lực mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, Ban IV và VnExpress tiếp tục Khảo sát niềm tin kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Với đà phục hồi từ ba động lực chính (xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư), kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,83% trong quý đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (7,07%).

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng. Ba tháng đầu năm, 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động. Mức này tăng 31,7% so với cùng kỳ và cao hơn số rút lui khỏi thị trường (91.800).

Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) dự báo, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.

Tuy nhiên, kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột leo thang. Tăng trưởng quý I cao nhưng chưa đạt kịch bản đề ra. Trong khi đó, sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn bất cập.

Để góp phần đưa các chủ trương lớn của Nghị quyết 68 và các Nghị quyết quan trọng khác của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đi vào đời sống, tạo xung lực mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, Ban IV và VnExpress tiếp tục Khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh (CEOCI) nửa đầu năm 2026, từ ngày 6/4 tới 20/4.

Ý kiến của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp vào báo cáo, kiến nghị trình Thủ tướng.

Kết quả khảo sát cũng là cơ sở để Ban IV thực hiện nhiệm vụ được giao về xây dựng chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ thông thoáng của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Báo cáo Niềm tin kinh doanh được Ban IV phối hợp cùngVnExpresstriển khai từ tháng 4/2022. Báo cáo đã được Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp quan tâm. Bên cạnh các chỉ số như quốc tế, báo cáo Niềm tin kinh doanh còn có những chỉ báo liên quan đến hiệu quả chính sách của Chính phủ, hỗ trợ của chính quyền địa phương, đánh giá và hiến kế của chủ doanh với vấn đề thời sự. Nghị quyết 68 cũng có những đóng góp quan trọng từ các nội dung trong khảo sát này.

Phương Dung