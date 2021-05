Khánh Vân dừng chân ở Top 21 Miss Universe

MỹKhánh Vân vào Top 21 Miss Universe 2020 nhờ khán giả bình chọn nhưng không vào đến Top 10, chung kết sáng 17/5 (giờ Việt Nam).

Trong phần trình diễn cùng Top 21, Khánh Vân mặc áo tắm hai mảnh màu đỏ. Cô catwalk trọn vẹn nhưng chưa đột phá so với phần thi ở bán kết hai ngày trước.

Khánh Vân trình diễn bikini Khánh Vân diễn bikini trong chung kết Miss Universe 2020. Video: MU.

Ở video giới thiệu bản thân, Khánh Vân cho biết từng là nạn nhân của tệ quấy rối tình dục nhưng không dám chia sẻ. Cô một mình vượt qua nỗi ám ảnh, rèn bản thân mạnh mẽ hơn. Hoa hậu tập boxing để có thể tự vệ, xả stress.

Trước chung kết, Khánh Vân cho biết cô không tạo áp lực cho bản thân, thoải mái thi đấu. "Điều quan trọng nhất lúc này là giữ sự bình tĩnh và năng lượng cho đêm thi cuối. Xung quanh tôi là người quản lý tốt bụng và các cô gái xinh đẹp, bản lĩnh, khiến tôi tự nhủ phải tận hưởng từng giây phút góp mặt ở đây. Tôi đang sống với trải nghiệm không dễ có trong đời", Khánh Vân nói trong bài phỏng vấn ngày 14/5.

* Khánh Vân: 'Tôi không áp lực trước chung kết Miss Universe'

Thành công lớn nhất của Khánh Vân là tạo hiệu ứng tốt về mặt truyền thông.

Thi hoa hậu thời dịch, bị hạn chế nhiều hoạt động nhưng Khánh Vân nỗ lực ghi điểm trước truyền thông, bạn bè quốc tế. Cô và êkíp thể hiện đầu tư cao về mặt hình ảnh, gu thời trang. Cô mang 15 vali đi thi, diện khoảng 30 trang phục trong 10 ngày, trong đó có nhiều bộ ý nghĩa như váy dạ hội hoa súng, váy cảm hứng LGBT, váy "ruộng bậc thang"... Ở phần thi trang phục dân tộc, cô nỗ lực trình diễn dù gặp sự cố với bộ "Kén em". Ở bán kết, người đẹp diễn tự tin phần thi bikini và váy dạ hội.

Khánh Vân mặc đầm dạ hội do Hoàng Hải thiết kế ở chung kết Miss Universe. Ảnh: Uni.

Trong bộ ảnh do Miss Universe đăng tải ngày 12/5 (giờ Việt Nam), cô xuất hiện trong nhóm thí sinh đầu tiên với bốn tấm hình, nhiều hơn các thí sinh khác. Khánh Vân cũng là một trong ba thí sinh được ban tổ chức chọn để chụp ảnh, quay video quảng bá cuộc thi cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Zozi Tunzi. Với các video do fan quốc tế quay tại sảnh khách sạn Seminole Hard Rock - nơi diễn ra cuộc thi, người đẹp Việt luôn được chào đón nồng nhiệt. Nhiều khán giả hô to "Việt Nam" và khen cô xinh đẹp, quyến rũ.

Khánh Vân thi trang phục dân tộc Miss Universe Khánh Vân thi trang phục dân tộc. Video: MU.

Chỉ sau năm ngày thi, fanpage của Khánh Vân chạm mốc một triệu người theo dõi. Nhiều tài khoản quốc tế dành lời khen: "Đại diện Việt Nam năm nay thật tuyệt vời", "Cô ấy xinh đẹp như một nữ thần", "Bạn là một trong những người tôi thích nhất, hơn cả hoa hậu của nước tôi". Khánh Vân khiến nhiều thí sinh bất ngờ vì mỗi lần livetream, cô có khoảng 90.000 - 140.000 lượt theo dõi.

Khánh Vân sinh năm 1995 từng đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Là sinh viên đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, Khánh Vân xuất hiện trong nhiều dự án phim như Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái...

Hà Thu