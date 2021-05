Khánh Vân nỗ lực ghi điểm ở Miss Universe

Khánh Vân được Missosology dự đoán vào top 12 Miss Universe, tăng chín bậc so với bảng xếp hạng trước đó của chuyên trang nhan sắc này.

Trong bộ ảnh mới nhất do Miss Universe đăng tải ngày 12/5 (giờ Việt Nam), Khánh Vân xuất hiện trong nhóm thí sinh đầu tiên với bốn tấm hình, nhiều hơn các thí sinh khác. Khán giả khen ngợi cách tạo dáng, thần thái của đại diện Việt Nam trong mẫu váy oversized đơn giản. Khánh Vân cũng là một trong ba thí sinh được ban tổ chức chọn để chụp ảnh, quay video quảng bá cuộc thi cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Zozi Tunzi.

Với các video do fan quốc tế quay tại sảnh khách sạn Seminole Hard Rock - nơi diễn ra cuộc thi, người đẹp Việt luôn được chào đón nồng nhiệt. Nhiều khán giả hô to "Việt Nam" và khen cô xinh đẹp, quyến rũ.

Khánh Vân gây chú ý trong năm ngày đầu thi Miss Universe Khánh Vân đầu tư hình ảnh trong năm ngày đầu thi Miss Universe.

Chỉ sau năm ngày thi, fanpage của Khánh Vân chạm mốc một triệu người theo dõi. Nhiều tài khoản quốc tế dành lời khen: "Đại diện Việt Nam năm nay thật tuyệt vời", "Cô ấy xinh đẹp như một nữ thần", "Bạn là một trong những người tôi thích nhất, hơn cả hoa hậu của nước tôi".

Trước ngày lên đường, Khánh Vân không được đánh giá quá cao, vắng mặt trong top 20 của Missosology. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng được chú ý, tăng bậc trên bảng xếp hạng của các chuyên trang nhan sắc quốc tế. Trong dự đoán mới do Missosology công bố ngày 10/5, Khánh Vân giữ vị trí thứ 12 sau bốn ngày tranh tài, tăng chín bậc. Một số diễn đàn sắc đẹp khác như Tramoya Universal, Asian Powerhouse, Queen of the Queen... dự đoán Khánh Vân vào Top 10 cho đến Top 5.

Chuyên trang sắc đẹp Philippines - Sash Factor - xếp cô dẫn đầu trong danh sách ứng viên tiềm năng. Trang này gọi Khánh Vân là "nàng Lọ Lem" của cuộc thi năm nay và cho rằng đại diện Việt Nam có nhiều cơ hội đăng quang. Riêng Global Beauties xếp đại diện Việt Nam nằm ở top 21 chung cuộc.

Bộ váy "Ruộng bậc thang" giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách.

Sự đầu tư về hình ảnh góp phần giúp Khánh Vân tạo chú ý, ngay từ khi cô lên đường tới Mỹ. Trong buổi giao lưu trực tuyến cùng cô ở ngày đầu tiên, bà Olivia - đại diện nhà tài trợ của Miss Universe - bày tỏ ấn tượng về bộ trang phục có lá cờ Mỹ và Việt Nam cô diện ở sân bay: "Nước Mỹ nằm trên vai và Việt Nam nằm trong tim, một hình ảnh mang tính kết nối sâu sắc".

Chỉ trong năm ngày, cô sử dụng khoảng 20 bộ cánh. Người đẹp và êkíp mất khoảng một năm để đặt hàng những trang phục của nhà thiết kế Việt. Phụ kiện đi kèm của cô cũng được thiết kế riêng, toàn bộ đều là hàng nội địa, không có hàng hiệu. Cô muốn thời trang của mình không mang tinh thần "chặt chém" mà ẩn chứa thông điệp quảng bá du lịch, văn hóa nước nhà ra thế giới, như bộ Hoa súng hoặc Ruộng bậc thang.

Khánh Vân còn được các thí sinh và fan của họ yêu mến vì sự thân thiện, hòa đồng. Cô dành tặng hai bộ đồ thun lạnh cho hai người bạn đầu tiên tại cuộc thi - Hoa hậu Malaysia và Great Britain. Các fans Myanmar cũng cảm ơn cô đã liên hệ, đề nghị giúp đỡ khi đại diện nước họ mất hết hành lý khi đến Mỹ. Anh Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia của Miss Universe tại Việt Nam - cho biết các đại diện của nước bạn từng gửi tin nhắn riêng cho anh để khen ngợi cô. Khi người hâm mộ gọi tên, cô nhiệt tình đáp trả bằng cách hôn gió, xoay váy tạo dáng trước ống kính.

Trang Sash Factor dành lời khen cho cách hành xử của Khánh Vân khi quỳ gối chụp ảnh với một khách mời người khuyết tật (trong họp báo tiễn cô lên đường thi Miss Universe), cũng như đánh giá cao dự án giải cứu trẻ em bị xâm hại tình dục của người đẹp. "Cô ấy không ngại khó khăn để giải cứu, bảo vệ các em gái có nguy cơ bị xâm hại tình dục ở vùng quê Việt Nam. Hành động ấy xuất phát từ trái tim đầy yêu thương. Ở Miss Universe, thái độ tốt và sự khiêm tốn mới quyết định tất cả. Khánh Vân có được điều đó, chúng tôi tin cô ấy chiến thắng năm nay", trang này viết.

Khánh Vân đầu tư từ trang phục đến khẩu trang dành riêng cho cuộc thi.

Theo anh Bảo Hoàng, chiến lược của ê-kíp năm nay là đẩy truyền thông cho Khánh Vân mạnh nhưng không phô trương. Tiêu chí Miss Universe dành cho người chiến thắng là khả năng thích ứng cao, sẵn sàng trở thành đại sứ, người phát ngôn của tổ chức, cống hiến cho cộng đồng. Vì vậy, anh định hướng Khánh Vân trở thành người phụ nữ độc lập, tự chủ, luôn tự make-up, chăm sóc bản thân thay vì phụ thuộc vào ê-kíp.

H’Hen Niê nhận xét đại diện Việt Nam không bị lép vế so với các thí sinh khác tại Miss Universe 2020. "Ban tổ chức sân chơi này thường ấn tượng với những cá nhân đem đến màu sắc nữ quyền. So với các thí sinh khác, kể cả với những đối thủ mạnh nhất, Khánh Vân có lợi thế về câu chuyện truyền cảm hứng. Cô ấy có đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười sáng, khiến người đối diện cảm thấy sảng khoái". Hen cho rằng sự hòa đồng, ấm áp giúp Khánh Vân kết nối được với các thí sinh trong cuộc thi cũng như khán giả.

Khánh Vân nhiều lần bật khóc khi chia sẻ về dự án giải cứu trẻ em gái Việt Nam bị xâm hại tình dục do cô làm đại sứ.

Top 5 Miss Universe 2018 nói Khánh Vân chỉ có nhược điểm là chưa kiềm chế tốt cảm xúc, dễ bị chi phối bởi những nhận định tiêu cực. Theo H'Hen Niê, với những gì đang thể hiện, Khánh Vân có khả năng chinh phục những kỷ lục mới tại đấu trường sắc đẹp. Cô dự đoán Khánh Vân có mặt trong Top 3.

Miss Universe 2020 kéo dài khoảng 12 ngày, chung kết diễn ra tối 16/5 tại Hollywood, bang Florida. Ban tổ chức không yêu cầu thí sinh cách ly 14 ngày. Thay vào đó, các người đẹp phải qua nhiều vòng xét nghiệm trước khi tham gia các phần thi phụ. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 thông qua ứng dụng Miss Universe (hạn chót ngày 15/5).

Khánh Vân tặng đồ bộ cho thí sinh Miss Universe Khánh Vân tặng đồ bộ thun lạnh cho đại diện Malaysia và Great Britain.

Vân An (ảnh, video: Unimedia)