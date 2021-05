Khánh Vân diện áo dài tại Miss Universe

FloridaHoa hậu Khánh Vân lần đầu diện áo dài truyền thống khi ăn tối cùng thí sinh Miss Universe, tối 12/5.

Khánh Vân diện áo dài, túi xách hoa sen Khánh Vân diện áo dài, túi xách hoa sen. Video: MUV.

Cô đăng trên mạng xã hội hình ảnh cùng hoa hậu Trung Quốc. Người đẹp diện áo dài phom truyền thống, tông màu hồng, xanh, cảm hứng từ hoa sen. Trang phục do Song Toàn may trên chất liệu vải tơ tằm. Khánh Vân đeo hoa tai, kiềng và mang chiếc xắc được chế tác riêng, cách điệu từ hình ảnh hoa sen. Bộ phụ kiện do Trần Quốc Dũng thiết kế để cô diện ở Miss Universe.

Nhiều khán giả quốc tế nhận ra đại diện Việt Nam trong trang phục truyền thống. Họ quay video, dành lời khen hình ảnh dịu dàng của cô.

Khánh Vân lần đầu diện áo dài tại cuộc thi.

Trước đó, trong ngày tập cuối cho đêm bán kết, Khánh Vân diện jacket phối cùng quần chất liệu da bóng phong cách mạnh mẽ. Cô cho biết muốn thể hiện hình ảnh đa dạng ở các hoạt động bên lề của cuộc thi.

Ngày 13/5 (giờ Mỹ), Khánh Vân có buổi phỏng vấn kín với ban giám khảo và thi Trang phục Dân tộc, trước khi bước vào bán kết (ngày 14/5) và chung kết (16/5). Hoa hậu cho biết cô thấy thoải mái, tự tin và chuẩn bị sẵn sàng xuất hiện trên sân khấu. Người đẹp xúc động trước sự ủng hộ của khán giả, truyền thông trong nước lẫn quốc tế.

Bộ phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen, đồng điệu với trang phục của Khánh Vân ở Miss Universe.

Miss Universe 2020 kéo dài khoảng 12 ngày, chung kết diễn ra tối 16/5 tại Hollywood, bang Florida. Ban tổ chức không yêu cầu thí sinh cách ly 14 ngày. Thay vào đó, các người đẹp phải qua nhiều vòng xét nghiệm trước khi tham gia các phần thi phụ. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 thông qua ứng dụng Miss Universe (hạn chót ngày 15/5). Nhiều hoa hậu như H'Hen Niê, Ngọc Diễm, Minh Tú... đã mua bình chọn cho cô.

Vân An