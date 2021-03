Khánh Hòa đề xuất giảm 50% giá vé tham quan di tích

Chương trình giảm giá áp dụng cho du khách trong và ngoài nước, khi tham quan tháp bà Ponagar, Hòn Chồng cùng khu bảo tồn biển Hòn Mun.

Ngày 24/3, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Khánh Hòa, cho biết việc giám giá vé các di tích, danh thắng nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách.

Sở cùng TP Nha Trang hoàn thiện đề xuất để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/3 và trình HĐND xem xét, thông qua nghị quyết vào cuộc họp trong tháng 4, khi ấy sẽ triển khai việc giám giá vé. Theo đề xuất, giá vé tham quan di tích tháp bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng và khu bảo tồn biển Hòn Mun đều từ 22.000 đồng giảm xuống còn 11.000 đồng.

Phó chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa ông Huỳnh Đức Hòa, cho hay đề xuất giảm giá 50% giá vé tham quan cho du khách trong và ngoài nước là thiết thực trong bối cảnh các doanh nghiệp, công ty du lịch bị ảnh hưởng Covid-19.

Điều này cũng tạo được thiện cảm cho du khách khi có ý muốn đến địa phương du lịch. Đồng thời, cũng là một cách tỉnh chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp du lịch, bởi khi các công ty lữ hành, thiết kế tour cũng có thêm cơ sở giới thiệu điểm đến.

Khu danh thắng Hòn Chồng nằm trong thành phố Nha Trang thường thu hút du khách. Ảnh: Khoa Trần.

Theo ông Hòa, sau khi dịch bệnh được khống chế cùng với những hoạt động kích cầu du lịch, các chương trình famtrip liên kết với du lịch từng địa phương được phối hợp, nhiều đoàn khách nội địa bắt đầu lên kế hoạch cho dịp hè.

Tại cuộc họp về kế hoạch kích cầu du lịch năm nay ngày 23/3, ông Lê Hữu Hoàng (Phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế - du lịch) yêu cầu Sở Du lịch phối hợp các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch. Ông cũng đề nghị ngành du lịch làm việc với các hãng hàng không mở thêm đường bay nội địa từ các địa phương đến sân bay Cam Ranh để thu hút du khách.

Thống kê Sở Du lịch, năm 2020 địa phương đón 1,4 triệu lượt khách, giảm 80% so với năm 2019 do ảnh hưởng của Covid-19. Thời gian qua, ngành du lịch tăng cường các hoạt động kích cầu, đưa ra các sản phẩm mới với mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 243% so với năm 2020.

Tỉnh hiện có hơn 1.113 cơ sở lưu trú với hơn 50.000 phòng, trong đó 125 cơ sở quy mô 4-5 sao. Trên địa bản tình có 138 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 22 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, 116 doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách quốc tế.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, trước đó UBND TP Nha Trang đã đề xuất miễn thu tiền thuê mặt bằng đặt dù, ghế trên bãi biển từ đường Trần Phú đến Phạm Văn Đồng của các doanh nghiệp trong năm 2021.

Xuân Ngọc